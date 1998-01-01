Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
10 апреля
Pegas Touristik полетит на Крит через Анталью

Программы полетов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Перми начнутся в конце мая — начале июня


  

 

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор Pegas Touristik начал предлагать туры на Крит (Ираклион). Пакетное предложение сформировано на базе стыковочных рейсов через Анталью с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.  Продолжительность туров от трех до 28 ночей.

Как сообщили в АТОР со ссылко на представителей компании, до Антальи туристы могут добраться рейсами авиакомпаний Southwind или Turkish Airlines, а из Антальи в Ираклион их доставит Southwind.

 

Полетная программа из Москвы на Крит с пересадкой в Анталье стартует 26 мая: запланировано две частоты в неделю (вторник и пятница).  При перелете из столицы обратно маршрут будет следующим: Москва – Анталья – Крит, при перелете обратно – Крит – Анталья – Москва.

Из Антальи на Крит и обратно Southwind летает, соответственно, по вторникам и пятницам: отправление из турецкого города в 14:25, прибытие в Ираклион в 15.35 (время совпадает с московским).

 

Из Ираклиона в Анталью Southwind отправляется в 16:25 и прибывает в Анталью в 17:35. Время в пути – 1 час 10 минут. В стоимость перелета включен багаж (до 10 кг). Рейсы по маршруту Анталья – Ираклион – Анталья запланированы до 27 октября.

 

Из Москвы в Анталью рейс Southwind вылетает в 01:55 и прилетает в Турцию в 06:05 (время совпадает с московским).  Соответственно, пересадка в Анталье по дороге туда составит 8 часов 20 минут, на обратном пути – всего 2 часа 20 минут.

Если добираться из Москвы в Анталью рейсом Turkish Airlines (вылет в 02:40, прилет 06:50), стыковка с критским рейсом Southwind окажется на 45 минут короче: 7 часов 35 минут.

 

Из Екатеринбурга и Перми полетная программа на Крит также начнется с 26 мая, а из Санкт-Петербурга – с 6 июня. По информации PEGAS Touristik, при желании туристы могут забронировать комбинированный тур Крит + Анталья и, таким образом, отдохнуть в двух странах.

«Во многих отелях Крита есть гарантированные блоки номеров, и такие отели доступны на мгновенном подтверждении при поиске туров на сайте», – сообщили в компании.

 

На сегодняшний день сроки рассмотрения документов на греческий шенген для граждан РФ у оператора составляют от 15 рабочих дней (не считая день сдачи документов на визу в офис туроператора и день подачи в визовый центр Греции), для иностранных граждан – от 20 рабочих дней (на тех же условиях).

По информации компании, в начале июня стоимость пакетного тура на Крит с вылетом из Москвы и пересадкой в Анталье на 7 ночей при бронировании проживания в отеле 3* (завтраки) составит от 142 286 руб. на двоих, в отеле 5* (все включено) – от 193 544 руб. на двоих.

/TOURBUS.RU

 

Фото:pixabay.com

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 