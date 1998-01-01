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10 апреля
Pegas Touristik полетит на Крит через Анталью
Программы полетов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Перми начнутся в конце мая — начале июня
Как сообщает сегодня АТОР, туроператор Pegas Touristik начал предлагать туры на Крит (Ираклион). Пакетное предложение сформировано на базе стыковочных рейсов через Анталью с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Продолжительность туров от трех до 28 ночей.
Как сообщили в АТОР со ссылко на представителей компании, до Антальи туристы могут добраться рейсами авиакомпаний Southwind или Turkish Airlines, а из Антальи в Ираклион их доставит Southwind.
Полетная программа из Москвы на Крит с пересадкой в Анталье стартует 26 мая: запланировано две частоты в неделю (вторник и пятница). При перелете из столицы обратно маршрут будет следующим: Москва – Анталья – Крит, при перелете обратно – Крит – Анталья – Москва.
Из Антальи на Крит и обратно Southwind летает, соответственно, по вторникам и пятницам: отправление из турецкого города в 14:25, прибытие в Ираклион в 15.35 (время совпадает с московским).
Из Ираклиона в Анталью Southwind отправляется в 16:25 и прибывает в Анталью в 17:35. Время в пути – 1 час 10 минут. В стоимость перелета включен багаж (до 10 кг). Рейсы по маршруту Анталья – Ираклион – Анталья запланированы до 27 октября.
Из Москвы в Анталью рейс Southwind вылетает в 01:55 и прилетает в Турцию в 06:05 (время совпадает с московским). Соответственно, пересадка в Анталье по дороге туда составит 8 часов 20 минут, на обратном пути – всего 2 часа 20 минут.
Если добираться из Москвы в Анталью рейсом Turkish Airlines (вылет в 02:40, прилет 06:50), стыковка с критским рейсом Southwind окажется на 45 минут короче: 7 часов 35 минут.
Из Екатеринбурга и Перми полетная программа на Крит также начнется с 26 мая, а из Санкт-Петербурга – с 6 июня. По информации PEGAS Touristik, при желании туристы могут забронировать комбинированный тур Крит + Анталья и, таким образом, отдохнуть в двух странах.
«Во многих отелях Крита есть гарантированные блоки номеров, и такие отели доступны на мгновенном подтверждении при поиске туров на сайте», – сообщили в компании.
На сегодняшний день сроки рассмотрения документов на греческий шенген для граждан РФ у оператора составляют от 15 рабочих дней (не считая день сдачи документов на визу в офис туроператора и день подачи в визовый центр Греции), для иностранных граждан – от 20 рабочих дней (на тех же условиях).
По информации компании, в начале июня стоимость пакетного тура на Крит с вылетом из Москвы и пересадкой в Анталье на 7 ночей при бронировании проживания в отеле 3* (завтраки) составит от 142 286 руб. на двоих, в отеле 5* (все включено) – от 193 544 руб. на двоих.
/TOURBUS.RU
Фото:pixabay.com
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