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Великий Волжский путь объединил туристические регионы

В столице прошла пресс-конференция, посвященная развитию популярного туристического проекта

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция на тему развития маршрута "Великий Волжский путь" в 2023 году, - сообщает наш специальный корреспондент.

В обсуждении вопросов развития и продвижения национального туристического проекта, объединяющего целую серию межрегиональных маршрутов по 14 субъектам России, приняли участие руководители сферы туризма вожских регионов, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и директор по развитию компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

«Великий Волжский путь» — межрегиональный туристский проект, который разрабатывается с 2015 года. Он объединяет серию межрегиональных маршрутов по 14 субъектам Приволжского федерального округа с большим количеством красивейших мест, имеющих географическую, историческую и культурную общность, национальную самобытность. В основе маршрута лежит исторический Волжский торговый путь, который был частью северной дороги «Великого шелкового пути».

Сегодня под этим брендом разработано более 20 внутренних маршрутов, которые охватывают такие города как Казань, Свияжск, Болгар, Кунгур, Бураново, Нижний Новгород, Ульяновск, Самару, Киров, Йошкар-Олу, Лермонтово и др.

В ходе мероприятия был официально представлен разработанный логотип маршрута - ромб, в котором - солнце и вода, вокруг которого сосредоточены национальные символы регионов.

По мнению спикеров, с каждым годом путешествовать по России становится все интереснее, появляются новые локации и маршруты. Так, по словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, яркие эмоции путешествующим туристам дарит развитая инфраструктура регионов, хорошая транспортная логистика, национальная кухня, музыкальное сопровождение и историческая культурная программа.

«Развитие маршрута "Великий Волжский путь" входит в перечень поручений президента РФ с целью увеличения внутреннего туристического потока и воссоздания межрегиональных речных перевозок, - отметил он.

- И в этом году под брендом «Великий Волжский путь» количество круизных маршрутов будет существенно расширено. Туристы смогут отправиться в путешествие как по Волге, так и по Каме. Появляются новые корабли, которые ставят в расписание маршруты как короткие — 2-3 дневные, так и длинные — по 7-10 дней».

Директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова отметила, что все круизы оператора уже традиционно являются межрегиональными, благодаря чему туристы в рамках одной поездки могут познакомиться с культурой, гастрономией и традициями сразу нескольких регионов.

«В рамках проекта навигацию-2023 теплоход «Василий Суриков» начнет в Волгограде: первый круиз стартует уже 27 апреля, - отметила она. - Это красивый теплоход, с современными каютами и высоким сервисом, с отличным питанием на борту. Его очень любят наши туристы. В целом, в навигацию-2023 года у «Мостурфлота» запланировано более 100 заходов в Казань, свыше 120 заходов в Нижний Новгород».

По мнению Майи Ломидзе национальные туристические маршруты – это отличный инструмент для увеличения турпотока и перезагрузки представления о регионах и, в том числе, для максимального вовлечения регионального бизнеса в туризм.

«Волга – это мощнейшая артерия, которая позволяет объединять регионы и маршруты, комбинировать их друг с другом и делать интересные путешествия», - отметила она.

/TOURBUS.RU

Фото: pixabay.com