Авиакомпания Nouvelair начала полеты в Тунис из Москвы и Петербурга

Рейсы в Монастир будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320

Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie с 8 апреля возобновила полеты в Монастир из Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта Внуково.

«Авиакомпания Nouvelair Tunisie начинает полеты из Международного аэропорта Внуково в Монастир – исторический, культурный и туристический центр Тунисской Республики. Он знаменит своими комфортными отелями и песчаными пляжами, большими центрами талассотерапии, древними крепостями и мечетями. Купальный сезон стартует в апреле.

На этом курорте туристам доступны поля для гольфа, ранчо для верховой езды и подводные гроты для снорклинга», – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320, время в пути составит 4 часа 50 минут.

Авиаперевозчик с 17 июня также планирует начать полеты в столицу республики – город Тунис. Авиакомпания Nouvelair Tunisie – единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву с 2017 года. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран мира.



В пятницу первый рейс авиакомпании Nouvelair в тунисский Монастир отправился и из Петербурга. Изначально вылет был назначен на 01:25, но в итоге его перенесли почти на 8 часов. Судя по всему, время отправления изменили на 09:09 из-за позднего прибытия борта в Пулково. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 07:45. Об этом сообщает "Рамблер".

Первые рейсы тунисского перевозчика Nouvelair в Монастир, поставленные совместно с туроператорами «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс», загружены почти на 100%, сообщил ранее РСТ со ссылкой на туроператоров.

Ведущий менеджер компании «Гранд Экспресс» Наталья Пустовалова напомнила, что Nouvelair из года в год выступает постоянным партнером обоих туроператоров. Полетная программа начинается с двух рейсов в неделю в Монастир: из Москвы по средам и субботам, из Санкт-Петербурга по вторникам и пятницам.

После 15 мая планируется расширение – предварительно до трех рейсов в неделю из каждого города.

Также с 15 июня появится по одному дополнительному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга в столичный аэропорт «Тунис – Картаж».

«Продажи туров на самолетах Nouvelair стартовали очень активно, полетная программа пока заявлена до Нового года. Дальше посмотрим по спросу. Первые вылеты почти загружены, остальные апрельские рейсы проданы на две трети, а вот по некоторым датам июня осталось не более 10-15% свободных кресел. Бронируют с хорошей глубиной, вплоть до середины октября», – сообщил генеральный директор питерской компании «Экспресс тур» Хатем Амами.

Представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и СНГ Нежи Гуидер ранее напомнил, что в 2019 году количество российских туристов в стране составило порядка 630 тысяч.

«Россия остается первым рынком по числу ночевок, объему заказанных экскурсий и программ талассотерапии. Нашей задачей я считаю возвращение к допандемийным цифрам въезда из России в этом и следующем году», – заявил он.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией