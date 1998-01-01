Завтра в Москве пройдёт воркшоп MOLECULA MICE & FIT

Мероприятие в первую очередь ориентировано на специалистов сегмента MICE, Event, а также FIT tailored made и консьерж

Восьмой выпуск воркшопа MOLECULA MICE & FIT состоится уже завтра - 11 апреля, в новом отеле Soluxe Hotel Moscow.

Мероприятие в первую очередь ориентировано на специалистов сегмента MICE, Event, а также FIT tailored made и консьерж. Для тех коллег, которые работают напрямую с поставщиками услуг: DMC, отелями, авиакомпаниями, разработчиками IT решений и поставщиками оборудования для мероприятий.

Дважды в год воркшоп MOLECULA собирает ведущих профессионалов индустрии встреч. На каждом мероприятии MOLECULA Group есть новинки и приятные сюрпризы.

Воркшоп давно стал визитной карточкой для отелей, DMC, площадок, авиакомпаний, и других партнёров, которые серьёзно заинтересованы в продвижении в корпоративном сегменте рынка.

Если вы ищете что-то новенькое: новые продукты, новые идеи, последние новости направлений - Вам сюда!

Экспонентами мероприятия в новом современном столичном отеле Soluxe Hotel Moscow станут компании из Татарстана и Чечни, Ростова и Ростовской области, Крыма, Санкт-Петербурга и Новосибирска, Москвы, Сочи, Северного Кавказа, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Иордании, Катара, Сингапура и других стран.

В рамках воркшопа в разделе ТАЛАНТЫ MICE состоится выставка картин и профессиональных фотографий, созданных коллегами из MICE индустрии.

Все мероприятия MOLECULA Group следуют принципу "Бизнес + Интеллект"

Генеральным медиапартнером воркшопа MOLECULA вновь выступает медиахолдинг «Турбизнес».

Генеральный партнёр мероприятия - новый современный отель Soluxe Hotel Moscow.

Партнёром коктейля станет великолепный курорт Красная Поляна.

Event Партнёром - суперпрофессиональная компания Sharmol,

IT партнёром - Event Rocks, ведущий разработчик платформы для проведения мероприятий.

Партнерами воркшопа в который раз становятся ALGA DMC (Татарстан, Чечня) и AzArt DMC Азербайджан (лидеры по организации корпоративных мероприятий и индивидуальных услуг в Азербайджане).

MOLECULA воркшоп - закрытое мероприятие. Для профессиональных посетителей обязательна регистрация и получение подтверждения в качестве посетителя.