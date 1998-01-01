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Авиакомпания Tailwind Airlines начала рейсы из Москвы в Стамбул

Турецкий перевозчик будет летать из аэропорта «Внуково» пять раз в неделю на лайнерах Вoeing 737-400

Авиакомпания Tailwind Airlines совершила в пятницу первый чартерный рейс из Москвы в Стамбул, борт вылетел со стопроцентной загрузкой, сообщает пресс-служба туроператора ANEX Tour.

"Авиакомпания Tailwind Airlines открыла полетную программу по маршруту Стамбул — Москва ("Внуково") – Стамбул, на рейсах мы взяли гарантированные блоки мест. Первый борт Tailwind Airlines традиционно встретили во "Внуково" водной аркой.

Рейс TI 258 вылетел в пятницу в 5:15 утра и приземлился в международном аэропорту Стамбула в 9:10. Загрузка первого рейса была полная", — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, российских туристов ожидал небольшой праздник у зоны регистрации. Также они получили подарки и памятные открытки.

"Большинство россиян в рамках этой полетной программы приобретают турпакет, а не отдельно перевозку", — добавили в ANEX Tour.

Полеты Tailwind Airlines будут осуществляться на воздушных судах Вoeing 737-400 по понедельникам и пятницам, с 25 апреля добавятся рейсы по вторникам, средам и субботам.

Второй рейс программы запланирован на 10 апреля, почти все билеты на него раскуплены.

Турция традиционно стала одним из самых востребованных направлений у туристов на майские праздники, наибольшим спросом пользуются популярные сетевые гостиницы 4-5*, а также отели премиум-класса, сообщили ранее туроператоры.

"Турция стала самым популярным направлением поездок российских туристов на предстоящие майские праздники. Больше всего у нас востребованы отели 5* и 5* deluxe, на них в общей сложности приходится более 85% всех продаж.

Следующие по популярности – отели 4* с показателем более 10%. Запрашиваются также гостиницы 3*, но их доля в общем объеме небольшая", — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Tailwind Airlines — турецкая авиакомпания, которая занимается чартерными пассажирскими перевозками. Tailwind Airlines также сдаёт в аренду свои самолеты вместе с экипажем другим авиакомпаниям, которые нуждаются в самолетах на определенные периоды. Базовый аэропорт авиакомпании — Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен.

Авиакомпания была создана в 2006 году. Начала полёты в мае 2009 года. Осуществляет полёты в 26 стран. Парк авикомпании состоит из пяти лайнеров Вoeing 737-400.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба "Внуково"