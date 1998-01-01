Туроператоры продлевают на лето зимние полетные программы в Египет

При этом летом будет предлагаться отдых не только на Красном, но и на Средиземном море

Туроператоры продлевают зимние полетные программы в Египет на летний сезон, общее число мест в самолетах на направлении будет вдвое больше, чем годом раньше, - сообщает сегодня РСТ.

Так, в июле прошлого года в самолетах на направлении было 5 тыс. мест в неделю, в декабре, в высокий сезон, их число достигло 30 тыс. Часть программ продлена на летний сезон и сейчас туроператоры предлагают порядка 11 тыс. мест в Египет в неделю – вдвое больше, чем прошлым летом.

«Мы отлетали зимнюю программу на египетские курорты на Red Wings из московского аэропорта Жуковский пять раз в неделю. Самолеты грузятся хорошо, поэтому продлеваем программу на лето», – сообщила RTN руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.

С ней согласна директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева: «Мы летаем в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на блоках Red Wings и «Азимут» из Сочи и Кавминвод. Пока только два города, так как блоки получить непросто. Но спрос очень хороший, и мы уверены, что летом Египет будет востребован больше, чем в прошлом году».

Помимо ежедневных прямых рейсов «Аэрофлота», в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать также «Россия» и египетский перевозчик AlMasria Universal Airlines. На базе этих рейсов формирует туры «Библио-Глобус». Компания «Пегас Туристик» будет возить туристов на египетские курорты рейсами авиакомпании Southwind с технической посадкой в Анталье.

Многие компании предлагают туры на регулярных рейсах. Например, «Интурист» запустил из Москвы программу на рейсах Egypt Air. Туроператор предлагает туры в Египет не на Красное море, а на Средиземное – на курорты Мерса-Матрух и Эль-Аламейн. Из России в Каир сейчас еженедельно совершается более 15 прямых рейсов. Большой плюс для туристов – быстрый трансфер на курорты из Каира.

«Начинали программу прошлым летом, она дала хорошие результаты, и мы решили ее продолжить. Это совсем другой Египет, в котором очень комфортно отдыхать именно летом, нет изнуряющей жары – днем до 35 градусов, а вечером до 20-25. При этом пляжи роскошные, мелкий белоснежный песок и ультрамариновая вода. Не зря этот регион называют египетскими Мальдивами», – рассказала г-жа Домостроева.

По ее словам, у «Интуриста» уже есть заявки на туры в регион на майские праздники и на июнь. Цены здесь заметно ниже турецких: тур на 7 ночей с перелетом до Каира в начале июня при проживании в отеле 4* на «все включено» обойдется от 146 697 рублей на двоих. При покупке только размещения – от 61 243 рублей при тех же условиях.

При этом, как заметила г-жа Домостроева, со средиземноморских курортов можно съездить посмотреть Каир или на историческую экскурсию «Наследие Римской империи».

Руководитель сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что увеличение объемов летней перевозки в Египет оправдано: «У нас сейчас по продажам лидируют Египет и ОАЭ. Египет наверняка выстрелит этим летом благодаря хорошим ценам. В отличие от Турции, их здесь не поднимали. И если в высокий сезон в Турции летом невозможно найти тур для семьи из трех человек за 250 тыс. рублей, то в Египте можно».

/TOURBUS.RU





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