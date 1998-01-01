Российский турпоток в Малайзию в этом году должен вырасти в 2,4 раза

Атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ рассказал о планах по восстановлению авиасообщения между нашими странами

Малайзия в 2023 году рассчитывает принять около 80 тыс. российских туристов, сообщил "Интерфаксу" атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир.

"В 2022 году Малайзия открыла свои границы после пандемии в апреле. В августе 2022 года Малайзия начала рекламную кампанию по привлечению российских туристов. По итогам прошлого года страну посетили 33 тыс. туристов из России. На 2023 год стоит задача по привлечению 80 тыс. туристов", — сказал он в кулуарах международной туристской выставки "Лето-2023" в Екатеринбурге в пятницу.

Таким образом, число российских туристов в 2023 году может вырасти по сравнению с 2022 годом в 2,4 раза.

Джеффри Бин Мунир отметил, что для оплаты на территории Малайзии российские туристы пользуются UnionPay, однако сделан запрос "в Центральный банк и министерство финансов, чтобы там рассмотрели возможность работы с картой "Мир".

"Этот вопрос обсуждается, но о датах говорить мы не можем", — добавил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ.

Малайзия также ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил также г-н Джеффри Бин Мунир.

"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с российской стороной, чтобы запустить прямые рейсы. В частности, мы ведем переговоры с компанией "Аэрофлот", в первую очередь, но на время пандемии, конечно же, эти переговоры были приостановлены.

Мы надеемся, что данные инициативы будут осуществлены к 2025 году, когда в Малайзии будет проводиться масштабная государственная программа по продвижению туризма", — рассказал он.

По его словам, в этом году об открытии прямых рейсов говорить не приходится.

"В первую очередь, конечно же, данному вопросу мешает политическая ситуация, так как российские самолеты могут посещать не все страны в мире. "Аэрофлот" может посещать Таиланд, Шри-Ланку, Индию, но пока что с Малайзией этот вопрос не улажен до конца", — пояснил Бин Мунир.

По его словам, в первую очередь, обсуждаются рейсы в Куала-Лумпур из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается открытие в сентябре чартерных рейсов из Екатеринбурга со стыковкой в Дубае на малазийский остров Лангкави.

"На данный момент из Екатеринбурга можно долететь до Дубая компанией flydubai и ведутся активные переговоры об открытии рейса flydubai на Лангкави. Поэтому с одной стыковкой можно будет долететь — через Дубай", — уточнил атташе.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

