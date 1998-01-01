ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россия — в ТОП-3 по числу посетивших Израиль туристов

В первом квартале Святую землю посетили 53,5 тыс. наших туристов, что на 241% больше, чем год назад

Россия в первом квартале 2023 года заняла третье место по числу путешественников, посетивших Израиль, турпоток вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"С начала года наблюдается тенденция к восстановлению въездного туристического потока: с января по март страну посетили 916 тыс. туристов. Это на 199% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года", — говорится в сообщении.

Больше всего туристов в первом квартале 2023 года приехали из США – 246 тыс., это на 149% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На втором месте Франция, откуда прибыли 59,2 тыс. путешественников (плюс 74% к 2022 году, минус 17% к 2019 году).

На третьем – Россия, из которой прибыли 53,5 тыс. туристов. Это на 241% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 23% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Как отметил новый министр туризма Израиля Хаим Кац, положительная тенденция в сфере въездного туризма, наряду с увеличением внутреннего туризма, ведет к процветанию туротрасли и укреплению экономики

Напомним, что, как мы сообщали ранее, с 18 апреля рейсы авиакомпании «Эль Аль»LY611/612 по маршруту Тель-Авив – Москва - Тель-Авив по понедельникам, вторникам и средам будут выполняться комфортабельным широкофюзеляжным самолетом Боинг 777.

В самолете два класса обслуживаниия – бизнес 34 места и экономический 232 места.

Время вылета из Тель-Авива – 08:00. Время вылета из Москвы – 14:50. Регистрация на рейсы начинается за 4 часа 30 минут до вылета.

Рейсы по четвергам и воскресеньям продолжают выполняться самолетом Боинг 737-900, регистрация на которые начинается за 4 часа до вылета.

Также. как сообщает АТОР, Red Wings в весенне-летнем сезоне летает в Тель-Авив из Домодедово по субботам, а из аэропорта Жуковский – по понедельникам и средам.

Маршрут Москва – Тель-Авив – Москва выполняется на лайнерах SSJ 100, поэтому во время выполнения рейса делается техническая посадка (40 минут) в Минеральных водах, во время которой пассажиры не покидают самолет. Продолжительность перелета в Тель-Авив из Домодедово – 7 часов 40 минут, из Жуковского – 7 часов 10 минут.

Как рассказали представители перевозчика, кроме Москвы Red Wings продолжит летать в Тель-Авив еще из двух городов – Сочи и Махачкалы. В общей сложности в Израиль Red Wings будет выполнять 7 рейсов в неделю из трех городов.

По информации туроператоров, перелеты Red Wings из Москвы в Тель-Авив востребованы у российских туристов. В топе спроса – отдых на курорте Нетания и экскурсионные туры с посещением Тель-Авива и Иерусалима.

Туры в Израиль на майские праздники на базе рейсов Red Wings (7 ночей, отель 3*) у туроператоров стартуют от 200 тыс.руб. на двоих, добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com