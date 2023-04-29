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TEZ Tour полетит на Кипр через Кувейт

Программа полетов на рейсах а/к Jazeera Airways начнется 29 апреля

TEZ Tour с 29 апреля начинает полетную программу на Кипр на рейсах авиакомпании Jazeera Airways, сообщает пресс-служба туроператора.

Рейсы из Москвы в Ларнаку будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 со стыковкой в международном аэропорту «Кувейт».

«Jazeera Airways владеет и управляет собственным терминалом в Международном аэропорту Кувейта – Терминалом 5, что обеспечивает короткие и комфортные стыковки. Авиабилеты выписываются одним бланком, а багаж пассажиры получают в конечном пункте маршрута», – говорится в сообщении.

В предлагаемый тариф входит багаж весом до 20 кг и ручная кладь до 7 кг размерами 55*40*20 см. Питание на рейсе предоставляется за дополнительную плату под запрос.

Как уточнили в пресс-службе, самые популярные курорты Кипра у россиян – Айя-Напа и Протарас. Здесь располагается большая часть отелей, с которыми сотрудничает туроператор. Также компания предлагает туры в Лимассол, Ларнаку и Пафос.

Как стало известно ранее ранее, подобную программу с 29 апреля начинает и компания Fun&Sun.

“Перелеты на Кипр будет осуществляться с посадкой в Кувейте, вылеты из Москвы по понедельникам, средам, субботам. Программа заявлена с 29.04.2023 по 23.10.2023 года, у оператора - блок мест 120 кресел на каждом стыковочном рейсе Jazeera Airways на Кипр – практически половина всего борта», - сообщил в конце февраля АТОР.

При этом, отмечает АТОР, перелет с посадкой в Кувейте не будет коротким: общая длительность полета вместе со стыковкой – около 11 часов. Как пояснили в Fun&Sun, в Кувейте пассажиры выходят из самолёта, но багаж не забирают (на оба сегмента один билет). Время ожидания вылета в Ларнаку в Кувейте составит 2 часа 40 минут.

Для посещения острова туристам из России необходима туристическая виза, срок ее оформления составляет 5 рабочих дней.Как сообщили в туркомпании, сейчас виза Кипра с подачей через туроператора делается 10 рабочих дней, но операторы работают над уменьшением срока до 5 рабочих дней.

Стоимость визы Кипра на взрослого составляет 90 евро, на ребенка 6-11 лет – 50 евро, детям до 6 лет – бесплатно.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией

