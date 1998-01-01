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"Азимут" хочет отсудить у туроператора "И-Линь Туризм" 112 млн руб./ NordStar полетит из Уфы в Сочи/ Москвичи смогут попасть в Сеул через Бишкек

"Азимут" хочет отсудить у туроператора "И-Линь Туризм" 112 млн рублей штрафа

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление АО "Авиакомпания Азимут" о взыскании 111,7 млн рублей с туроператора ООО "И-Линь Туризм".

Согласно материалам судебной картотеки, предварительное судебное заседание назначено на 16 мая.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель суда, в марте 2022 года истец и ответчик заключили договор на организацию чартерных перевозок за границу. Заказчиком чартеров выступал туроператор.

"Впоследствии заказчик отказался от ряда перевозок, за что, согласно заключенному договору, предусмотрен штраф. Истец просит суд взыскать с туроператора штрафы за отказ от перевозок", — отметил он.

ООО "И-Линь Туризм" зарегистрировано в Москве в 2020 году. По данным ЕГРЮЛ, 50% долей в уставном капитале компании владеет Мяо Чжан, еще 50% — Ефим Литвак, он же является гендиректором компании.

"И-Линь Туризм", согласно данным на его сайте, предлагает туры в Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай и Мьянму.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.

NordStar возобновляет перелеты из Уфы в Сочи

Авиакомпания NordStar с 28 апреля возобновляет рейсы из Уфы в Сочи, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

Авиакомпания в 2020 году временно приостановила рейсы в ряд городов РФ в связи с угрозой распространения коронавируса, отмечается в сообщении.

Рейсы запланированы один раз в неделю, по пятницам, на воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью 180 кресел. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

По данным уфимского авиаузла, в настоящее время по маршруту Уфа — Сочи выполняют полеты авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Smartavia и Nordwind Airlines. Общее количество рейсов из столицы Башкирии к черноморскому курорту в весенний период будет доходить до 17 в неделю.

Москвичи смогут попасть в Сеул через Бишкек

Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" запускает рейс по направлению Бишкек-Москва, сообщила пресс-служба киргизского аэропорта "Манас". "Отечественная авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 30 апреля планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Москву", — говорится в сообщении.

Перелеты из Бишкекского аэропорта "Манас" в российский аэропорт "Внуково" будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. В пресс-службе также сообщили, что корейская авиакомпания T'way Air в июне планирует открытие регулярных пассажирских рейсов по маршруту Сеул-Бишкек. Перелеты из международного аэропорта "Манас" в столицу Южной Кореи на регулярной основе будут осуществляться впервые. "Предварительная дата первого рейса по новому направлению — 11 июня. Ожидается, что авиарейсы в Сеул будут выполняться один раз в неделю", — отметили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией