Эксперты: «Если Турция не поменяет ценовую политику, то сильно недосчитается россиян»

Цены на отдых в Турции в этом году выросли настолько, что наиболее популярное зарубежное направление оказалось менее востребованным, чем ожидали участники рынка — сообщает RTN. Спрос на туры в рамках акций раннего бронирования ниже, чем в предыдущие годы. Эксперты Российского союза туриндустрии рассказали, можно ли ожидать снижения цен на турецких курортах ближе к лету.

«Да, Турция сильно подорожала. Сказался рост курса евро, увеличение стоимости авиакеросина, гостиничных услуг. Не обошлось и без головокружения у турок от успехов прошлого сезона. Раннее бронирование идет слабо: ни больших продаж, ни глубины», – сообщил член правления РСТ, заместитель генерального директора компании TEZ Tour Владимир Каганер.

В то же время, по его словам, полетная программа туроператора с 1 апреля грузится хорошо, хотя и с небольшой глубиной, так как цены на ближайшие месяцы приемлемые.

Директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что спрос на ближайшие даты по Турции хороший.

«Но проблема в том, что нормальные цены в турецких отелях только до июня, а с конца этого месяца и на весь высокий сезон они выросли очень значительно. В среднем в евро они увеличились примерно на 20-25%, но, учитывая курс валюты, для россиян подорожание оказывается гораздо большим.

Не случайно раннее бронирование по Турции идет на 30% хуже, чем год назад, а спрос тогда был вообще минимальным, если вспомнить все особенности того периода», – пояснил он.

Как считает г-н Мкртчян, турецкая сторона переоценила свои возможности и недооценила маневренность российских туристов. «В Турции полагают, что нашим туристам особо некуда ехать за рубеж на теплое море. Кипр и Греция для них закрыты, соответственно, полтора миллиона российских туристов, которые ездили туда до пандемии, «достанутся» Турции.

Но, по нашим подсчетам, как минимум 500 тысяч россиян отправятся летом как раз в Грецию и на Кипр. Плюс не случайно идет резкое, более чем вдвое, увеличение летней перевозки в Египет. В Турции в высокий сезон невозможно найти качественное размещение для средней семьи с двумя детьми за 250 тыс. рублей, а в Египте – можно», – говорит Алексан Мкртчян.

Эксперт уверен: если турецкие отели не поменяют ценовую политику, то сильно недосчитаются россиян. «И они тоже это понимают, поэтому примерно через месяц можно ждать изменения позиции. На май, уверен, будут массовые распродажи», – сказал г-н Мкртчян.

Владимир Каганер также считает, что снижение цен на Турцию возможно. Но если это и произойдет, то к концу мая, когда пойдет активное бронирование лета.

«Летом цены реально высокие, и, если спроса не будет, это вполне повод обсуждать с турецкими отелями цены. Турки всегда были довольно гибкими, они могут пойти на скидки. Но я не уверен в этом на 100%, потому что на других въездных рынках точно есть спрос.

Да и у нас есть некий отложенный спрос, так как туристы довольно активно отдыхали последние три года в России. И многие уже понимают, что зарубежный отдых, в том числе и в Турции, становится достаточно дорогим. Но люди готовы платить за качество, тем более что на наших южных курортах цены тоже не низкие», – сказал гендиректор TEZ Tour.

В то же время, по его прогнозу, цены вряд ли изменятся кардинально, так как на российском рынке дефицит зарубежной перевозки и не хватает чартерных рейсов.

/TOURBUS.RU

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