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АТОР: Ситуация с выдачей британских виз улучшилась

Сейчас процедура получения полугодовой британской визы занимает 1-2 месяца

Глава диппредставительства РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью RTVI об улучшении ситуации с выдачей британских виз. По его словам, ограничения на визы для россиян неофициально начали действовать в конце февраля 2022 года, в связи с чем ждать выхода визы приходилось от двух месяцев до полугода.

Теперь ситуация изменилась. Как сообщил г-н Келин, с момента сдачи биометрии получение краткосрочной визы на 6 месяцев (туристической или деловой), занимает 1,5-2 месяца.

Как сообщает АТОР, визовые специалисты туроператорских компаний BSI Group, PAC Group и «Русский Экспресс» подтверждают информацию российских дипломатов.

«Отмечаем улучшение ситуации с оформлением британских виз. Прежде мы предупреждали туристов о выходе визы, в лучшем случае, после трех месяцев с момента подачи документов, сейчас на это требуется в среднем от 1 до 2 месяцев», – рассказали эксперты BSI Group, одного из самых крупных туроператоров на направление Великобритания.

По информации PAC Group, сейчас запись в визовый центр Великобритании примерно на месяц вперед. После подачи документов спустя 4-5 недель заявители получают визу.

«Отказов в выдаче виз нашим клиентам не было», – сообщили в PAC Group. О схожих сроках выхода визы – 1,5-2 месяца с момента сдачи биометрии – проинформировали и в «Русском Экспрессе».

Тем не менее, в BSI Group рекомендуют туристам не тянуть «до последнего» и подавать документы на оформление визы в Великобританию заблаговременно. Лучше заложить на эту процедуру не менее трех месяцев.

В условиях внешних санкций и отсутствия прямых рейсов интерес к поездкам в Великобританию далек от докризисных показателей, - отмечают эксперты АТОР. Как констатируют в BSI Group, заметного спроса нет, но «ядро» постоянной аудитории на британском направлении сохраняется.

«Те, кто путешествовал в Великобританию год назад, делают это сейчас», — подчеркивают в BSI Group.

По информации BSI Group, удобный стыковочный авиаперелет в Великобританию в обе стороны обойдется от 190 тыс.руб.

/TOURBUS.RU