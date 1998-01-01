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Space Travel предложит туры в Бахрейн на крыльях Gulf Air

Туры в королевство Персидского залива с гарантированным блоком мест стартуют уже в эту субботу

Как сообщили нам в пресс-службе туроператора Space Travel, с 8 апреля стартует новинка компании - туры в королевство Бахрейн с гарантированным блоком мест на регулярных рейсах а/к Gulf Air по маршруту Москва - Манама - Москва.

Как рассказал нам Артур Мурадян, глава туроператора Space Travel и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма,«Мы с апреля стартуем с блочной программой в королевство Бахрейн на прямых рейсах флагманской авиакомпании Gulf Air.

Бахрейн — это идеальная история для деловых туристов, любителей формата bleisure (работа + отдых) и безусловно для всех тех, привык к максимально тёплому морю, высокому уровню сервиса в сочетании с уникальной восточной атмосферой».

Как добавили в компании, « это первая подобная блочная программа в Бахрейн: направление мы продаем уже много лет на регулярных рейсах, но блоки взяли в этом году впервые».





В компании также отметили, что рейсы из аэропорта Домодедово на лайнерах Airbus Neoбудут осуществляться четыре раз в неделю. В стоимость перелета входят ручная кладь до 6 кг, багаж до 23 кг, горячее питание и алкогольные напитки по запросу

Новая программа продлится до 13 мая.

Что касается стоимости турпакетов, то тур на 8 дней/7 ночей в отеле 4* с завтраками обойдется в сумму от 52 тыс. руб.,в отеле 5* - от 72 тыс. руб.

Бахрейн – государство в Персидском заливе, граничит с Катаром и Саудовской Аравией. Его территорию составляют более 80 естественных и искусственных островов.

В предпандемийном 2019 году его посетили более 11 млн туристов, которых привлек не только пляжный тдых, но и исторические памятники, и этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1. Гран-при Бахрейна».

Напомним, что еще в феврале прошлого года Бахрейн первым среди стран региона отменил все ограничения на въезд, связанные с коронавирусом, и сейчас туристам для посещения страны нужен только загранпаспорт с визой, которая оформляется онлайн или в аэропорту по прибытии. Виза действует 14 дней, ее стоимость – $15.

/TOURBUS.RU