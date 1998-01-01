Законопроект о «длинных выходных» с 1 по 9 мая внесен в Думу

Фракция "Новые люди" сегодня внесла в Госдуму законопроект о «длинных выходны»х с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Об этом журналистам сообщил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, - информирует ТАСС.

"Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая", - сказал депутат. Он пояснил, что законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников.

"Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая.

А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что регионы и сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако они "этой возможностью не пользуются". "В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских выходных", - считает г-н Даванков.

По его мнению, "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".

Законопроектом, который есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 ("Нерабочие праздничные дни") Трудового кодекса РФ.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, и не потребует увеличение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ.

/TOURBUS.RU