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05 апреля
Китай откроет в Москве и Петербурге свои визовые центры
Визовые центры планируется открыть «в кратчайшие сроки»
Китай планирует открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры, чтобы повысить эффективность работы своих посольств и консульств в этих городах, сообщают Генконсульство КНР в Санкт-Петербурге и «Интерфакс».
«В целях повышения эффективности работы посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Как отметили в Генконсульстве, в настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества.
В дипмиссии подчеркнули, что пока китайские визовые центры официально не открыты и не принимают заявления на визы.«Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры», — заключили дипломаты.
Сейчас иностранные туристы могут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти республики также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.
Напомним, что 20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.
В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.
Туроператоры ожидают возобновления безвизовых групповых турпоездок между Россией и Китаем к майским праздникам, сообщил сегодня вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Мы с китайской стороной достаточно активно развиваем сотрудничество в области туризма. За три года пандемии сократилось и количество консульских пунктов, и количество сотрудников. Вчера стало известно, что КНР открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время. То есть в апреле уже мы это увидим.
С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового группового обмена с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет», — сказал он на пресс-конференции.
Как отметил г-н Осауленко, восстановление механизмов безвизового обмена с дружественными странами позволит увеличить как выездной, так и въездной турпоток.
Напомним, что ранее в конце марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок.
/TOURBUS.RU