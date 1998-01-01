«Мы с китайской стороной достаточно активно развиваем сотрудничество в области туризма. За три года пандемии сократилось и количество консульских пунктов, и количество сотрудников. Вчера стало известно, что КНР открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время. То есть в апреле уже мы это увидим.

С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового группового обмена с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет», — сказал он на пресс-конференции.

 

Как отметил г-н Осауленко, восстановление механизмов безвизового обмена с дружественными странами позволит увеличить как выездной, так и въездной турпоток.

Напомним, что ранее в конце марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок.

/TOURBUS.RU