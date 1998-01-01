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Международная туристическая выставка AITF-2023 начала работу в Баку

В выставке принимают активное участие профессионалы туризма из Москвы, Петербурга и Казани

Вчера в Баку открылась Международная выставка «Туризм и Путешествия» AITF-2023, которая в этом году объединила ведущих экспертов туриндустрии из 15 стран.

Впервые в деловом мероприятии принимает участие делегация Санкт Петербурга, представляющая современные городские возможности для путешествий, - сооющили нам в комитете по развитию туризма Северной столицы.

В торжественной церемонии открытия AITF 2023 принял участие Фуад Нагиев, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана, который отметил важность мероприятия с точки зрения создания новых стратегических партнерских связей.

«В наших сегодняшних приоритетах - развитие как внешнего, так и внутреннего туризма. Для этого важно восстановить показатели до пандемии и повысить оперативность деятельности», - рассказал председатель агентства.

Во время официального обхода выставки Фуад Нагиев посетил тематический стенд Северной столицы, где представители Конгрессно-выставочного бюро городского Комитета по развитию туризма совместно с отельерами и туроператорами презентуют разнообразные предложения для путешествий в наш город.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана подчеркнул высокий уровень организации экспозиции, а также отметил большой потенциал в развитии сотрудничества в сфере туризма с российскими коллегами, в частности, с Санкт Петербургом.

Конгресс-бюро провело переговоры о сотрудничестве с национальной Ассоциацией туризма и азербайджанскими туроператорами. Коллеги выразили заинтересованность в участии в крупнейших отраслевых мероприятиях, в том числе в петербургском форуме Travel Hub 2023, а также определили перспективы реализации совместных туристских проектов.

Как отметили эксперты, среди путешественников из Азербайджана пользуются большой популярностью маршруты по императорским пригородам Северной столицы и медицинский туризм. Все это Санкт Петербург может предоставить своим гостям в полной мере.

Сегодня в рамках деловой программы прошла презентация туристских возможностей города на Неве, в ходе которой российские эксперты отрасли представили гостям вечера как классические достопримечательности, так и популярные объекты новой туристской географии, модные городские маршруты Петербурга.

В ходе переговоров Конгрессно-выставочного бюро с руководителями Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и представителями Россотрудничества стороны обсудили реализацию совместных проектов, касающихся продвижения туристского потенциала Северной столицы, включая проведение новой серии роуд-шоу в странах СНГ, размещение рекламных материалов о Санкт Петербурге и другие маркетинговые мероприятия.

Особое внимание на выставке уделяется совместному продвижению и межрегиональному сотрудничеству. В работе стенда также принимают участие коллеги из профильных ведомств Москвы, Ленинградской области и Казани, которые представляют туристские предложения таких проектов как «Два города – миллион впечатлений», «Серебряное ожерелье России», «Великий волжский путь».

Выставка в Баку продлится до 6 апреля. Участие Северной столицы в отраслевом мероприятии продолжает комплексную информационную кампанию "Добро пожаловать в Петербург".

С начала 2023 года Северная столица уже презентовала свои возможности для путешествий на 4 крупных международных турвыставках - SATTE 2023 в Дели, TITE 2023 в Тегеране, а также на московских выставках «Интурмаркет 2023» и MITT 2023.

/TOURBUS.RU

