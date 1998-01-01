Госдума начала работу над новым законом о туризме

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры приступил к разработке нового закона об основах туристской деятельности в РФ, сообщил глава комитета Сангаджи Тарбаев, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Конечно, наше законодательство, в данном случае 132 федеральный закон, на мой взгляд, морально устарел, мы сейчас работаем над созданием нового закона", — сказал Тарбаев на пленарном заседании в рамках Форума сибирского гостеприимства в Новосибирске.

Так, по словам главы комитета, планируется создать рамочный, направленный на отрасль закон прямого действия. "Туризм — индустрия, которая так или иначе касается 60 разных экономических отраслей. И если мы сейчас будем создавать закон, который будет регулировать взаимоотношения со всеми экономическими отраслями, то мы его согласуем через 10 лет", — сказал Тарбаев. В законе планируется закрепить, в том числе, понятийный аппарат, так как на данный момент, по словам г-на Тарбаева, в РФ не существует единой терминологии и определений в сфере туризма. Также планируется отразить в законе направление "социальный туризм", которое распространяется на пенсионеров, детей, участников боевых действий, а также включает в себя инклюзивный туризм. Также закон будет включать в себя главы о взаимоотношениях туристических объектов и кадрах индустрии туризма.

Как сообщил нашему порталу ранее глава юридического агентства «Персона Грата», автор телеграм-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий Мохов «Еще в начале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2021 год. В их числе был указан и новый закон «О туризме и туристской деятельности в РФ».

Сложность разработки такого масштабного законопроекта привела к отсрочке его внесения и принятия, но он по-прежнему остается в плане разработки Минэкономразвития».

«Дело усугубляется тем, что многие преобразования в сфере выездного, так и внутреннего/въездного туризма разрабатывались в других экономических и геополитических условиях и сегодня все эти моменты надо рассматривать по-новому, включая базовую стратегию развития туризма, утвержденную до 2035 года.

Видимо, планы развития отрасли ждут масштабные изменения», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU