В мае наши туристы собираются в Турцию, Сочи и Петербург

Турция – самое популярное направление направление на майские праздники, - такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Туда планируют отправиться 36% всех забронировавших поездки. Средняя цена такого путешествия – 183 тыс. рублей.

Второе место досталось российским курортам с 24%. Отдохнуть внутри страны можно гораздо дешевле, в среднем тур обходится в 59 тыс. рублей.

Полноценный пляжный отдых можно получить в ОАЭ, Египте и Таиланде. Эти страны заняли последовательно с третьей по пятую строчку рейтинга популярности. Самыми дорогими стали поездки в Таиланд – 256 тыс. рублей в среднем.

Наиболее бюджетным из пляжных направлений стал Египет – 191 тыс. рублей за тур.

В прошлом году больше половины россиян решили на майские праздники не выезжать из страны. Тогда 53% отдыхающих побывали на отечественных курортах. 35% провели это время в Турции и только 6% – в Египте.

Надо отметить, что путешествия подорожали. Средние цены на поездки по России выросли с 52 тысяч до 59, а турецкий отдых теперь обходится почти на 50 тысяч дороже. При этом объем бронирований резко вырос – на 85%.

Большинство туристов, решивших остаться внутри страны, предпочли отправиться в Краснодарский край. Сочи-Центр (22%) в среднем обходится около 70 тысяч рублей, Адлер (16%) немного дешевле – примерно 64 тысячи рублей.

На втором месте Северная столица. В Санкт-Петербург планируют поехать 19% путешественников. Четвертую строчку занял Калининград (8%). Самым дорогим направлением из российских стала Красная Поляна – почти 82 тысячи рублей.

Чаще всего туристы на эти майские праздники выбирают для себя пятизвездочное размещение (45%). Чуть меньше людей предпочли 4* – 29%. В отелях категории 3* готовы провести весенние каникулы 15% отдыхающих.

В прошлом году ситуация была похожей, но 5* набрали только 34%.

Питание российские туристы предпочитали «все включено» и «ультра все включено». Такой вариант – выбор половины путешественников. На третьем месте завтраки (27%). В прошлом году туристы выбирали также размещение «без питания» (24%), в этом году их доля снизилась вдвое – до 12%.

Традиционно путешествовать российские туристы предпочитают парами. Также много индивидуальных путешественников и семей с детьми.

Самым дорогим туром на ближайшие майские праздники стала поездка из Хабаровска на тайский остров Пхукет. Там за 810.079 рублей трое взрослых с двумя детьми проведут 13 ночей. Отдых запланирован в 5-звездочном отеле только с завтраками.

В прошлом году самым роскошным был отдых в Венесуэле с вылетом из Москвы. Тогда пара провела 12 ночей на острове Маргарита без питания. Тур обошелся в 643 774 рублей.

Наиболее бюджетной поездкой на начало мая 2023 года стало путешествие из Перми в Санкт-Петербург. За 15 925 рублей один турист проведет 4 ночи в отеле 2*. Питание не предусмотрено.

В прошлом году наиболее бюджетно два человека отдохнули в Лазаревском. Тур из Санкт-Петербурга на 2 ночи стоил 6 329 рублей.

/TOURBUS.RU

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