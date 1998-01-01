Евро впервые за год поднялся выше 87 руб., доллар - близок к 80

Евро и доллар США активно расли на Московской бирже во вторник, утром курс евро поднялся выше 87 руб. впервые с 15 апреля прошлого года, доллар торговался по направлению к 80 руб./$1. Рубль активно дешевеет в основных валютных парах, несмотря на уверенный рост цен на нефть, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи, - сообщает информагентство.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года.

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн бареллей в сутки, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

"Рубль проигнорировал рост цен на нефть, поскольку долгосрочные внутренние факторы имеют большее значение. В России продолжает расширяться дефицит госбюджета, связанный с сокращением доходов от экспорта энергоносителей", — отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Высокие цены на нефть скажутся на курсе рубля только в случае активной продажи валюты экспортерами. На это потребуется время. Мы ожидаем эффекта от роста нефтяных цен в апреле и в особенности в мае, когда станет работать новая формула расчета цены на нефть для уплаты налогов (с использованием нового нефтяного бенчмарка) и начнет сокращаться добыча.

В мае цена на Brent может составить около $100 за баррель, а налоги будут уплачены исходя из цены около $75 за баррель, что позитивно скажется на рубле — но этот фактор еще не работает", — полагает старший экономист аналитического департамента ИБ "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы предполагаем давление со стороны импортеров, так как объемы поставок в РФ продолжают восстанавливаться, а вот экспорт заметно ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, техническая перепроданность рубля зашкаливает и говорит о коррекции.

Так как российская валюта любит длительные циклы, то ее укрепление в будущем может оказаться достаточно значимым", — говорит ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.