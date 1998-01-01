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Шерегеш подводит итоги горнолыжного сезона

В этом сезоне число гостей курорта Шерегеш из Центральной России выросло втрое

Количество гостей курорта Шерегеш из центральной части РФ в зимнем сезоне 2022-23 выросло втрое, сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко на пресс-конференции Минтуризма Кузбасса и дирекции курорта, - сообщает «Интерфакс».

«В зимнем сезоне, помимо кузбассовцев, чаще всего приезжали в Шерегеш жители Новосибирской области, Алтайского края, Красноярска, Томска. Кроме того, мы видим существенный рост числа гостей из Москвы и Московской области, рост числа гостей из центральной части РФ более чем в три раза», — рассказала Латышенко.

Она уточнила, что тенденция увеличения числа гостей из центральной части РФ и преобладание среди гостей курорта жителей других регионов (ранее основными гостями были жители Кузбасса) наблюдается последние два сезона. "Растет количество гостей из Ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Белоруссии. С Белоруссией прорабатываем маршруты и обмен маршрутами для туристов, отдельно у нас раздел стратегии развития курорта посвящен привлечению туристов из Китая. Но здесь необходимо прорабатывать вопросы логистики и инфраструктуры. Это наш стратегический задел", — добавила г-жа Латышенко. Министр отметила, что в конце марта текущего было зафиксировано двухмилионное посещение курорта, в прошлом году аналогичного показателя Шерегеш достиг в начале апреля. "Мы видим прирост посещений на 5% по сравнению с предыдущим годом", — отметила г-жа Латышенко.

Традиционный фестиваль закрытия зимнего горнолыжного сезона "ГрелкаФест" в Шерегеше в этом месяце будет проходить десять дней и соберет звезд российской эстрады, сообщили в свою очередь организаторы мероприятия в ходе пресс-конференции.

"ГрелкаФест" станет одним из лучших событий в России. В этом году ему исполняется 10 лет. По этому случаю решили увеличить масштабы. Вместо двух уикендов будет 10 дней фестиваля, 10 хедлайнеров и 10 спусков. Это станет не только крупнейшим зимним событием за Уралом, но и крупнейшим музыкальным фестивалем этой весны", — рассказал организатор мероприятия Никита Гринин.

Он отметил, что на мероприятии с 13 по 23 апреля ожидается 50 тыс. гостей. Помимо звезд эстрады, их ждут костюмированные, ночные горнолыжные спуски. Уникальным событием этого сезона Гринин назвал свадебные спуски, где пары, проехавшие трассу в костюмах молодоженов, смогут сделать друг другу предложение. Со своей стороны директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов рассказал о планах на летний сезон, который стартует 9 июня. "Старт пройдет 9 и 10 числа с участием знаменитых музыкальных исполнителей. Следом проведем "Таежную гонку", пройдут профессиональные бои по ММА и кикбоксингу в разделе К1 с участием лучших бойцов России и мира", — сообщил он. Г-н Стоянов также анонсировал фестиваль "Вотэтно", который пройдет в июле. Он вмещает в себя этническую музыку, знакомство с обычаями, костюмами, культурой различных коренных народов планеты Земля. В его рамках пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, по национальным видам спорта, гимнастике и самопознанию в этнических традициях.

По информации «Интерфакса», курорт Шерегеш располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

/TOURBUS.RU

Фото: Туристско-информационный центр "Шерегеш"



