Турагенты: Продажам Турции мешают высокие цены

Спрос на отдых в Турции есть, но он пока что ниже, чем ожидали профессионалы туррынка

Как сообщает сегодня РСТ, спрос на отдых в Турции растет с конца февраля после колебаний, связанных с февральскими землетрясениями. Однако, по отзывам турагентов, пока он все равно ниже, чем ожидали участники рынка. Глубина продаж также оставляет желать лучшего. И связано это, в первую очередь, с резким повышением цен, которое в некоторых случаях достигает 100%.

Согласно индексу «Магазина горящих путевок», Турция показывает наиболее устойчивый рост с 27 февраля. К концу марта ее индекс вырос со 111 до 427 пунктов, и сегодня это самый высокий показатель среди десяти наиболее востребованных у российских туристов стран.

По данным за последнюю неделю, средний чек на двоих по Турции составил 158,6 тыс. рублей, по Египту и ОАЭ – по 180 тыс. У России он практически втрое ниже, чем у зарубежных конкурентов. Причем, если за последние три недели цены по России снизились примерно на 40%, то Турция, Египет и ОАЭ подорожали в среднем на 20% в расчете на двоих туристов.

Средние цены указывают лишь на тренд, говорят в турагентствах, в реальности ситуация по Турции более сложная. «Можно смело говорить о подорожании не на 25-30%, а на 50% и даже больше в некоторых курортных отелях. Например, один наш турист традиционно уже весной бронирует для своей семьи два номера на осень в отеле Regnum Carya 5* в Белеке.

В прошлом году оба номера обошлись ему в 1,2 млн рублей, а в этом только один стоит 1,3 млн. И это далеко не единичный случай», – пояснила RTN директор по продажам компании «Марко Поло» Ирина Эрдман.

По ее словам, сейчас по Турции практически нет глубины продаж, выкупаются ближайшие даты, в лучшем случае начало лета. На майские праздники есть спрос, а высокий сезон пока просматривается очень слабо. «Туры оказываются дорогими еще и за счет перевозки, но все-таки основной фактор – размещение. Туристы узнают цены и берут паузу. Многие не готовы к таким тратам. Кто-то начинает искать варианты в других странах, например, Греции», – пояснила эксперт.

С ней согласна менеджер по туризму «Агентства на Рязанском проспекте» Полина Кумар: «У нас это, наверное, первый сезон, когда Турция весной не в лидерах продаж, а только на пятом месте».

Турецкие отели называют подорожание вынужденным, так как в стране высокая инфляция. Еще одна причина – активизация европейских рынков, прежде всего, Германии и Великобритании, поэтому здесь ожидают бума иностранного спроса, особенно на Анталью.

По словам главы Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируза Багликайя, спрос на российском рынке тоже хороший. Действительно, только за первые два месяца 2023 года в Турции побывало вдвое больше россиян, чем за то же время год назад, почти полмиллиона человек.

Как говорят в российских турагентствах, спрос на качественные турецкие отели все равно есть. Поскольку даже с новыми ценами Турция оказывается на 50-60% дешевле по сравнению не только с Арабскими Эмиратами, но и с Египтом.

/TOURBUS.RU

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