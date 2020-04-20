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04 апреля
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«ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Саратова в Анталью/ Red Wings полетит из Нижнекамска в Стамбул/ Прямые рейсы свяжут Сибирь и Дальний Восток с Харбином
«ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Саратова в Анталью
Авиакомпания "ИрАэро" с 29 апреля открывает прямые регулярные рейсы из Саратова в турецкую Анталью, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".
Полеты запланированы в весенне-летнем расписании дважды в неделю — по четвергам и субботам — на воздушных судах Superjet 100.
Вылет из Саратова по четвергам запланирован в 14:45, прибытие в Анталью 17:55. Вылет из Саратова по субботам — в 17:15, прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени.
Red Wings полетит из Нижнекамска в Стамбул
Авиакомпания Red Wings с 17 мая открывает прямые рейсы из Нижнекамска в Стамбул, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты запланированы 1 раз в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Авиакомпания также осуществляет прямые рейсы в Стамбул по 16 направлениям: из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Владикавказа, Махачкалы, Минеральных вод, Нальчика, Нижнего Новгорода, Уфы, Оренбурга, Перми, Самары, Сочи, Ставрополя, Тюмени и Челябинска.
Прямые рейсы свяжут Сибирь и Дальний Восток с Харбином
Авиакомпания "ИрАэро" с 12 апреля возобновит выполнение рейсов в Маньчжурию (Китай), которое было приостановлено с 2020 года в связи с пандемией, говорится в сообщении перевозчика.
Рейсы будут выполняться из Иркутска и Красноярска один раз в неделю (по средам) на Superjet 100. Обратный рейс в Красноярск в тот же день, в Иркутск — на следующие сутки.
В сообщении со ссылкой на гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина говорится, что компания также получила допуски на полёты в Харбин и Санью из Благовещенска и Владивостока, однако о дате открытия рейсов сообщит позднее.
Авиакомпания напоминает, что с 16 января возобновила рейсы в Китай, который был закрыт для перелетов с первой половины 2020 года в связи с распространением COVID-19.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено авиакомпанией
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