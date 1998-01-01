Таиланд не продлил 45-дневный безвиз для россиян

Как сообщает сегодня АТОР, Таиланд не продлил 45-дневный безвиз для россиян, действующий с 31 марта 2022 года до 31 марта 2023 года. Таким образом с сегодняшнего дня срок безвизового пребывания становится прежним – 30 дней.

Вчера, 31 марта, закончилось действие временного визового послабления, разрешающего российским туристам находиться в Таиланде без визы 45 дней вместо 30 дней.

Послабление действовало год, начиная с 31 марта 2022 года. Продления этого послабления не было, учитывая, что не было никаких официальных документов на этот счет нет.

А вот туристы, которые сегодня приехали в Таиланд, получили в паспорт штамп со сроком безвиза с 1 по 30 апреля. То есть на 30 дней. Фотографии от туристов, демонстрирующие такие штампы с прежним сроком пребывания разместили у себя несколько телеграмм каналов.

Эксперты АТОР не исключают, что продление визового послабления, возможно, произойдет в мае.

«Дело в том, что правительство Таиланда ушло в отставку. До новых выборов, намеченных на середину мая, будут работать только некоторые департаменты. Подписывать документы о продлении просто некому и некогда.

В мае, после новых парламентских выборов, власти могут вернуться к этому вопросу. И тогда россиянам, возможно, вновь будет доступен удлиненный безвиз», – рассказал представитель турбизнеса Таиланда.

Туроператоры, комментируя возвращение к прежним визовым нормам, сказали, что этот факт несколько опечалит разве что туристов – «удаленщиков» и «релокантов».

Что же до россиян, приезжающих в Таиланд исключительно с целью туризма, то они даже не заметят изменений, поскольку приезжают в Таиланд в среднем на 10 – 14 дней. Визы на 30 дней их всегда хватает с лихвой, - уверены эксперты.

/TOURBUS.RU





Фото: gettyimages.com



