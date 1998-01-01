Туроператоры: На майские праздники наши туристы собрались в Турцию

Турция традиционно стала одним из самых востребованных направлений у туристов на майские праздники, наибольшим спросом пользуются популярные сетевые гостиницы 4-5*, а также отели премиум-класса, сообщили сегодня туроператоры, опрос которых публикует «Интерфакс».

"Турция стала самым популярным направлением поездок российских туристов на предстоящие майские праздники. Больше всего у нас востребованы отели 5* и 5* deluxe, на них в общей сложности приходится более 85% всех продаж.

Следующие по популярности – отели 4* с показателем более 10%. Запрашиваются также гостиницы 3*, но их доля в общем объеме небольшая", — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, чаще всего приобретаются туры с вылетами 29 апреля, 6 и 7 мая. Более половины заявок на Турцию в начале мая приходятся на семейный отдых с детьми.

По данным Coral Travel, средний чек на отдых в Турции составляет 1200 евро на человека. На более поздние даты средняя стоимость снижается и не превышает 1000 евро.

Повышенный интерес к дорогим пятизвездочным отелям фиксируют и в туркомпании Space Travel.

"Мы наблюдаем существенно выросший спрос на отели премиум-класса уровня Regnum и Maxx Royal. Также есть интерес к отелям 5* в более умеренном ценовом сегменте, например, цепочки Limak, Paloma. 80% заявок на майские праздники это, безусловно, Анталья", — пояснили в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, несмотря на то, что в этом году продажи путевок в Турцию существенно выросли, на майские праздники страна занимает третье место по популярности после ОАЭ и Мальдив.

Турция заняла второе место после ОАЭ среди самых популярных направлений на майские праздники у туроператора Fun&Sun. На нее приходится 22% заявок.

"По Турции мы видим тенденцию, что по акциям раннего бронирования туристы приобретают размещение в наиболее популярных отелях 5*, например, сети Rixos. Наибольшее число заявок приходится на Анталью, также есть запросы на отдых в Бодруме и Даламане", — заключили в компании.

Отметим также, что провинция Анталья за три месяца 2023 года приняла рекордные почти 800 тыс. иностранных туристов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации Антальи.

Как отметили в пресс-службе, в 2019 году, когда был зафиксирован наибольший турпоток, с января по март Анталью посетили 579,5 тыс. гостей. Во время пандемии за аналогичный период 2021 года турпоток составил 266,8 тыс., а в 2022 году – 515,3 тыс. (плюс 55%).

Согласно статистике, первое место числу отдохнувших в Анталье туристов заняли россияне. С января по март из РФ приехали 213,1 тыс. туристов, их доля в общем турпотоке – почти 31%. Второе место у Германии (169,3 тыс.), замыкает тройку лидеров Великобритания (88,6 тыс.). За ними следуют Польша, Иран, Израиль, Казахстан, Нидерланды, Украина и Дания.

В марте Анталью посетили 347,6 тыс. иностранных туристов, это также наилучший результат по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

/TOURBUS.RU

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