Российские туристы пострадали в серьезном ДТП на Кубе

Россияне возвращались на курорт Варадеро после экскурсии в город Тринидад

Пятеро российских туристов пострадали на Кубе в результате аварии, в которую попал экскурсионный автобус, одна россиянка находится в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

По информации СМИ, инцидент произошел в пятницу днем на шоссе, соединяющем муниципалитет Тринидад и провинцию Сьенфуэгос. Экскурсионный автобус, принадлежащий компании Transgaviota, возвращался с экскурсии в Тринидад на курорт Варадеро, в нем находились российские и французские туристы.

По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу автоцистерной. В результате автобус упал в кювет и перевернулся.

После аварии госпитализированы 12 человек, из которых пятеро российские и столько же французские туристы. Все пострадавши перевезены в госпиталь имени Камило Сьенфуэгоса.

Одна россиянка находится в тяжелом состоянии, получив множественные переломы ребер. Ей потребовалась операция. Тяжелую травму получил также гид-кубинец. Еще девять пострадавших находятся в стабильном состоянии, вскоре они смогут вернуться в Варадеро.

Тринидад — город в южной части острова с большим количеством хорошо сохранившихся памятников колониальной архитектуры. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщила ТАСС в субботу генеральный консул РФ в этой карибской стране Нана Мгеладзе, двоим из пострадавших россиян сделаны операции.

"Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся, - рассказала она. - Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция".

Г-жа также Мгеладзе отметила, что всем пострадавшим незамедлительно оказали первую медицинскую помощь в Тринидаде, двоих граждан РФ отвезли в больницу города Санкти-Спиритус для проведения операций.

"Операции уже провели, россиян планируют перевести в больницу в Гаване для дальнейшего лечения. Их состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Часть пострадавших туристов уже вернулась в Варадеро продолжать отдых", - рассказала она.

Как отмечает также ТАСС, на Кубе ежедневно происходит в среднем около 30 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих автомобилей на кубинских дорогах превышает 50 лет.

На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.

/TOURBUS.RU