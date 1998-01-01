Авиакомпании ОАЭ начали прием российских банковских карт

Оплату через систему быстрых платежей уже принимают Emirates, Air Arabia и Fly Dubai

Ряд авиакомпаний ОАЭ наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками - оплатить билет по отечественному "пластику" снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщает газета "Известия".

Нпромним, что после ухода Visa и MasterCard из РФ в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали приниматься за границей, а также на иностранных сайтах.

Теперь Air Arabia предлагают оплатить перелет по российской карте через СБП (систему быстрых платежей) с помощью ссылки. Платеж будет проходить через представителя авиакомпании в РФ. Предварительно клиент должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, и на почту ему направят ссылку для проведения операции. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, сообщили в call-центре Air Arabia. Там отметили, что при оплате любой иностранной картой на сайте этой комиссии не будет, однако деньги спишутся в дирхамах с конвертацией по курсу банка клиента, "а при использовании ссылки операцию проведут в рублях через систему быстрых платежей". Похожую схему предлагают в компании Fly Dubai, однако транзакции проходят через уполномоченного агента. Путешественник так же должен самостоятельно оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Дополнительный сбор агента составит 2 тыс. рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, однако с "Миром" иногда происходят сбои, сообщили в call-центре организации.

В call-центрах Etihad Airways (авиакомпании ОАЭ), турецкой Pegasus Airlines и египетской Egypt Air сообщили, что не принимают российский «пластик». Билет на сайте можно купить только с помощью карты зарубежного банка или через посредников.

Для подключения оплаты по СБП иностранная авиакомпания может обратиться к банку-эквайеру в РФ и наладить прием платежей по российским картам, сообщил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его мнению, такая система способна стать даже более востребованной, чем альтернативные схемы, из-за ее дешевизны и удобства.

Другие зарубежные авиаперевозчики также могут скоро начать предлагать клиентам оплату по СБП, считает эксперт. Например, такой возможностью, скорее всего, заинтересуются Turkish Airlines и Emirates.

Спрос на покупку билетов с помощью отечественного «пластика» сейчас высокий. Единственное, что может останавливать иностранные авиакомпании, — риски наложения вторичных санкций, отметил Алексей Разумовский.

Способ оплаты через СБП позволит моментально доставлять деньги с карты клиента до счета авиакомпании, добавил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Кроме того, простая механика наведения камеры на QR-код с переходом в интернет-банк или нажатия на ссылку значительно упрощает отправку средств для клиента.

Сложностью может стать только повышенная нагрузка на call-центр, потому что на сайте в описаниях этого сервиса не будет. Однако в отсутствие альтернатив другие авиаперевозчики также воспользуются такой схемой приема платежей, считает эксперт.

/TOURBUS.RU