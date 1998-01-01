Новости Турбизнес Санкт-Петербурга побывал в Приволжье Представительная делегация города на Неве посетила в ходе роуд-шоу Нижний Новгород, Казань, Самару и Оренбург

Роудшоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», организованное Санкт-Петербургским «Городским туристско-информационным бюро» объединило с 28 по 31 марта четыре города Приволжья. Каждый из них связывает с Северной столицей удобное прямое авиа- и железнодорожное сообщение и давние туристические связи. Протяженность маршрута роуд-шоу составила более 1200 километров. Все это расстояние участники преодолели на белоснежном автобусе, украшенном фирменной символикой Петербурга. Участниками роуд-шоу стали известные туроператоры «Премьера», «Музыка путешествий», «Скан Тур», «Петротур», «Арт-Тревел», «Невские сезоны», «РУСЬ», «Тари Тур», судоходная компания ASTRA MARINE, музей Фаберже, отели Wawelberg Hotel St. Petersburg и "AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург". Примечательно, что средний стаж работы на рынке туроператоров-участников составил 20 лет. Деловая программа в каждом городе включала презентации всех участников петербургской делегации и профессиональное общение в рамках воркшоп. В ходе мероприятий для гостей роудшоу проводились минивикторины на знание объектов новой туристской географии Петербурга, лучших панорамных смотровых площадок города, отелей. И даже ... поэтических названий Санкт-Петербурга. В этот раз многие участники ввели в свои выступления яркие новшества - «Невские сезоны» дарили промокод с агентской комиссией 20%. «СканТур» приглашал в стартующий на следующей неделе рекламник по Петербургу-Карелии. А Наталья Енилеева из «Тари Тур» выступала в старинном бальном платье и читала стихи про Петербург. Заключительным аккордом в каждом городе становилась лотерея для агентств. Под бурные аплодисменты счастливчики выигрывали участие в рекламных турах, проживание в отелях Санкт-Петербурга, экскурсии, билеты в музеи, сувениры. Все без исключения агентства-гости роудшоу говорили о высокой эффективности такого формата представления Петербурга, о том, что открыли для себя много нового, отмечали что теперь предлагать клиентам туры в Питер будет гораздо легче. Отзывы агентств о роудшоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»: Татьяна Белякова, директор компании «ТН-Тур», Нижний Новгород: - Как туроператор по внутреннему туризму мы работаем с 2011 года. Очень рада в очередной раз встрече с гостиницами, музеями и туроператорами Петербурга, потому что мы очень любим Северную столицу. Часто путешествуем к вам сами в рамках рекламных туров и регулярно собираем группы. Каждые каникулы мы отправляем группы школьников, стараюсь увеличивать их количество. Приезжайте к нам с роуд-шоу снова! Наталья Тареева, менеджер по туризму турагентства «Андаман», Казань: - Я постоянно посещаю роуд-шоу Петербурга, в прошлый раз была осенью. Каждый раз - это шикарные мероприятия. Что мне нравится больше всего? Это четкость, оперативность, конкретность, информация - сразу дают самые изюминки. Очень нравится, всегда проходит на одном дыхании. Наша компания предлагает туры в Петербург. Мы сами очень любим Питер! Отдельное спасибо, что привезли такие хорошие, содержательные информационные материалы, много красивых буклетов. Спасибо вам огромное, приезжайте снова к нам в Казань!

Юлия Курбатова, директор «Агентство путешествий» (Самара): - Я уже второй раз на вашем мероприятии. Однозначно - это масштабно и полезно, Питер - крутое направление, сама лично там была 14 раз! Много отправляем детей, школьников. Предпочитаю, чтобы это были школьники 9-11 классов, которым наиболее интересны такие экскурсионные поездки, которые поймут историю Петербурга, которые внимательно слушают гида. Питер - лучшее направление в России! Приезжайте к нам почаще, всегда рады вас видеть! Валентина Акуловская, директор туристического агентства «Новый мир», Оренбург: - Было очень полезно, очень интересно и очень познавательно. Сегодня прямо после воркшопа я решила бронировать Петербург больше. Потому что, чем больше информации получаешь - тем легче работать. На презентациях были какие-то моменты, о которых мы и не знали. Например, когда я заполняла анкету, я написала, что мне интересны программы «Питер+регионы» - те же Кижи. И все это потом прозвучало на презентациях туроператоров! /TOURBUS.RU

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