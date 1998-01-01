Cергей Корнеев: «Мы в полном объеме сохранили наше петербургское гостеприимство»

Глава Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев принял активное участие в круглом столе по обепечению стабильной работы туриндустрии, прошедшем в Совете Федерации

30 марта в Совете Федерации прошло заседание круглого стола «О мерах по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций туристской индустрии в условиях внешнего санкционного давления».

О поддержке сферы туризма Северной столицы рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, - сообщили нам в пресс-службе комитета.

«Переориентироваться на новые условия работы и справляться с вызовами времени петербургской отрасли гостеприимства помогает комплекс мер поддержки, разработанный комитетом по развитию туризма совместно с коллегами и реализованный правительством города еще в 2020 году. Оцененный экспертами как беспрецедентный, он включил налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты.

Для индустрии гостеприимства на региональном уровне были отменены земельный и имущественный налоги на 2020-2022 годы, введены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, предоставлена отмена либо отсрочка платежей по аренде государственного имущества.

Мы сохранили нашу базу и профессиональные кадры отрасли, что позволяет в новых условиях развивать туристскую инфраструктуру города. И самое главное – мы в полном объеме сохранили наше петербургское гостеприимство. По экспертным оценкам, удовлетворенность поездкой в Северную столицу высказывают 86% гостей», – отметил Сергей Корнеев.

По темпам восстановления турпотока Северная столица опережает другие регионы страны: если в среднем по внутренним направлениям число поездок за последний год увеличилось на 10%, то в Северной столице – на 33%.

В то же время возросшая заполняемость гостиниц не означает значительного роста доходов отельеров. Цены на проживание для туристов остались на допандемийном уровне или поднялись не более, чем на 10-15%, а расходы на содержание коллективных средств размещения выросли по разным статьям на 25-40%.

Недостаточное количество иностранных туристов – главный вызов для Петербурга как города, который всегда был одним из наиболее популярных в России среди зарубежных путешественников.

В год до пандемии Петербург принял 10,5 млн туристов, из которых иностранцы составили 4,9 млн – чуть меньше половины. Но при этом они приносили до 60% оборота всей отрасли гостеприимства за счет более высокого среднего чека. Поэтому меры поддержки остаются важным механизмом для дальнейшего восстановления и развития индустрии гостеприимства.

Налог на имущество был востребован крупными и средними гостиницами, на которые приходится около 83% общего номерного фонда города. Льготой по земельному налогу воспользовались загородные отели, а также санаторно-курортные и конгрессно-выставочные организации. Деятельность малых гостиниц и туристских компаний в значительной мере была поддержана с помощью снижения ставок по упрощенной системе налогообложения. Также 878 петербургских организаций сферы туризма и индустрии гостеприимства получили льготы по аренде городского имущества, а именно отмену или отсрочку арендных платежей.

Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга в 2022 году осуществлялось субсидирование на конкурсной основе организаций конгрессно-выставочной сферые. Было отобрано шесть заявок на общую сумму 19,7 млн рублей. В 2023 году стимулирование развития делового туризма в Петербурге продолжается.

По сравнению с прошлым годом сумма средств, направленных на помощь социально-ориентированным некоммерческим организациям конгрессно-выставочной сферы увеличена более чем в два раза.

Помимо этого, существенной мерой поддержки отрасли является масштабная информационная кампания «Добро пожаловать в Петербург» по привлечению гостей из других стран и регионов России, которую ведут Комитет по развитию туризма, Конгрессно-выставочное бюро и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями туриндустрии города на Неве.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



