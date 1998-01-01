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2 апреля стартует номинирование на премию Russian Business Travel & MICE Award 2023

В этом году ведущая отраслевая награда RBT&MA будет присуждаться в 15 номинациях, включая ряд новых

За 14 лет существования премия Russian Business Travel & MICE Award стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.

В 2022 году в борьбе за профессиональную награду приняли участие 355 профильных компаний из 48 регионов страны. Как отмечает соорганизатор премии генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес», Иван Калашников, «MICE Award - старейшая и единственная отраслевая награда, которая никогда не носила коммерческий характер. Трудно представить, что первые статуэтки были вручены уже в далеком 2010 году. Мы гордимся, что сегодня MICE AWARD – самая представительная награда на рынке!»

В этом году ведущая отраслевая награда RBT&MA будет присуждаться в 15 номинациях. В их числе – лучшие конгрессные гостиницы, лучшие альтернативная площадка, региональный конгрессно-выставочный центр, весезонный курорт, лучшие организаторы конференций и инсентив-программ, лучшее business travel агентство, лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации, лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel и др.

В этом году организаторы премии анонсировали несколько новых номинаций - для региональных авиаперевозчиков, объектов промышленного туризма, спортивных объектов, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, предлагающих региональную кухню.

Ожидается, что география претендентов на награду RBT&MA будет охватывать практически все регионы России. Выдвижение номинантов проводится на сайте премии www.mice-award.ru . Оно продлится до 30 июня. C 1 июля начнется следующий этап – открытое онлайн-голосование за претендентов на награду.

А уже на финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключится расширенный экспертный совет, в который входят топ-100 профессионалов рынка. Этот механизм определения лучших действует уже шесть лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге. Ее организатором выступит Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Традиционно церемония вручения наград MICE Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России».

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel (ИД «Турбизнес»), АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Партнерами премии являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».