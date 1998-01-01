Новости Туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности Сумма долга туроператора клиентам по несостоявшимся турам превышает 8 млн рублей

Один из старейших российских туроператоров "Солвекс" заявил cегодня о прекращении деятельности из-за невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта. "Общество с ограниченной ответственностью "Туристическое агентство Солвекс" реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 014492 сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма", — говорится в сообщении компании на ее сайте. Как заявляют в "Солвексе", информация о порядке обращения туристов с требованиями о возмещении ущерба из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте ассоциации "Турпомощь". Информация о порядке обращения с требованиями о выплате страхового возмещения к страховщику (внутренний туризм) будет размещена на сайте страховщика СК "Евроинс". "Солвекс" — один из старейших российских туроператоров, основан в 1993 году. Основным направлением для компании была Болгария. Также она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию. Генеральный директор туроператора Димитр Цонев объяснил это решение тем, что компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам из-за сложившейся международной обстановки. "За прошедшие три года с начала пандемии мы успели предоставить равнозначный турпродукт клиентам на сумму более 12 млн рублей, а также вернуть более 5 млн рублей задолженности по несостоявшимся турам. Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 млн рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тыс. рублей в Грецию, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис", — рассказал он сегодня изданию RTN. По словам Димитра Цонева, летом 2022 г компания поставила туры в Болгарию с перелетом через Стамбул и Ереван, но стоимость билетов взлетела до $1,5 тыс. и спрос оказался невысоким. С сентября прошлого года продажи резко упали и не восстанавливаются до сих пор: «Раннее бронирование на лето вялое. Рассчитывать на Европу не приходится. Ставить полетную программу на Болгарию через Ереван и Стамбул смысла нет. В связи с экономическими и геополитическими обстоятельствами цены на лето выросли на 20-40% по всем направлениям, а платежеспособный спрос упал». По словам г-на Цонева, решение остановить деятельность было принято после того, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет. Как уточняет RTN, в фонде персональной ответственности "Солвекса" — всего 2,3 млн рублей. Фингарантии по внутреннему туризму составляют 0,5 млн рублей в соответствии с договором со страховой компанией "Евроинс", который действует до 4 июля 2023 года. Как следует из заявления гендиректора, сумма оставшегося долга клиентам по несостоявшимся турам превышает 8 млн рублей. /TOURBUS.RU

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