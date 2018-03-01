Введение электронной путевки для внутреннего туризма отложили до лета 2024 года

По мнению экспертов, это решение сможет снять целый ряд проблем для туроператоров по внутреннему туризму

Сроки введения ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров по внутреннему туризму перенесены на середину 2024 года, сообщили в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы, который цитирует «Интерфакс».

«Минэкономразвития, идя навстречу пожеланием бизнеса, готово предложить при применении уже принятого закона об электронной путевке пока ограничиться выездными турами.

Таким образом, внутренние туры и круизы получат отсрочку по внесению информации в предписанную законом единую универсальную систему электронных путевок до середины 2024 года», — рассказали в комитете.

Там отметили, что эта уступка не изменит направления развития отрасли в целом, которое предполагает перевод основной части туристических услуг на цифровые платформы. Этот пункт прописан в стратегии развития отрасли до 2035 года.

Сроки введения ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров должны наступить 1 сентября 2023 года. В свою очередь, Российский союз туриндустрии предложил профильному комитету продлить тестирование электронной путевки для внутреннего туризма на год, до 1 сентября 2024 года.

Как напоминает информагентство, «Электронная путевка» – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Ответственность за осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему «Электронная путевка» должна была наступить для туроператоров по выездному туризму 1 марта 2023 года, но срок был перенесен.

Перенос сроков обязательного использования системы «Электронная путевка» позволит избежать проблемы осуществления туроператорами деятельности без ее использования, считает президент Российского союза туриндустрииюИлья Уманский.

«Перенос сроков ответственности для внутреннего туризма важен, потому что в России игроков по внутреннему туризму значительно больше, чем туроператоров по выезду.

У нас по выездному туризму работают около 300 туроператоров, по внутреннему – более 4 тыс. Эти компании не такие крупные. И чтобы не сформировать такую проблему на рынке, что половина отрасли окажется вне закона, потребуется больше времени, чтобы туркомпании организовать и подключить», — сказал он.

Как отметил г-н Уманский, у туркомпаний по внутреннему туризму больше разных специфик, например, речные круизы, автобусные туры, поэтому может потребоваться внести дополнительные корректировки в постановление правительства.

По словам эксперта, обязательное использование электронной путевки крупными выездными туроператорами позволит протестировать систему, «обеспечит более спокойный процесс внедрения этого решения».

/TOURBUS.RU