Форум «Путешествуй!» – 2023 представил архитектуру своей программы

Российский туристический форум "Путешествуй!" пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ

Опубликована архитектура программы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня 2023 года на ВДНХ.

В 2023 году программа Форума состоит из шести блоков: государство, инвестиции, инфраструктура, технологии, дни молодежи и международный трек.

Деловая часть форума «Путешествуй!» будет посвящена вопросам привлечения инвестиций в развитие туристической отрасли, государственно-частному партнерству, развитию придорожного сервиса и отдельных видов туризма с особым акцентом на автопутешествия. Рядом с деловыми зонами общения будут представлены инвестиционные проекты регионов, инфраструктурные решения и технологии.

Наряду с деловой программой на форуме представят фестивальную программу для посетителей. На выставке можно будет посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий, пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников, блогеров, посетить дегустации и необычные мастер-классы. Регионы-участники Форума презентуют свой туристический потенциал, культуру и самобытность. Свое участие в форуме планируют практически 80% субъектов каждого федерального округа России.

Заместитель директора фонда Росконгресс, директор Российского туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко отметил: «Российский туристический форум «Путешествуй!» – значимый проект, который получает большую поддержку и привлекает внимание представителей власти и бизнеса к вопросам развития внутреннего туризма и реализации самых амбициозных планов по развитию туристической индустрии.

Более того, форум является важной площадкой для демонстрации туристического потенциала регионов России широкой аудитории. Уникальный формат позволяет объединить форум как платформу делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма и первый в России туристический Фестиваль для аудитории путешественников».

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» – 2023 выступает фонд Росконгресс.

Городом-партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя столица России — Владимирская область.

Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте мероприятия rustravelforum.com или по адресу: svetlana.ilyukhina@roscongress.org.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу: irina.kachalova@roscongress.org.