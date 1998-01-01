Новости Эксперты: «Спрос на Абхазию высокий, но он мог бы быть еще больше» Этим летом в республике рассчитывают принять около полутора млн туристов

Глава министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил о 25-процентном росте бронирований отелей на летний сезон. По его прогнозу, за год турпоток в республику может вырасти на 50%. Туроператоры подтверждают: продажи выросли в разы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, превзойдя все ожидания, - сообщает сегодня РСТ. Как считают в минтуризма, курорты Абхазии в 2023 году могут принять порядка 1,5 млн туристов – столько же, сколько в очень успешном 2021-м. По словам г-на Хишбы, сейчас россияне бронируют весенние туры на 30% активнее, чем годом ранее. Как сообщили RTN туроператоры, спрос вырос и на летний сезон, и на майские праздники. «Отмечаем двукратный рост спроса на туры с заездом в период праздников. А на летние месяцы у нас 30-процентный прирост продаж относительно 2022 года, в том числе за счет расширения границ сезона и более ровной загрузки уже с мая», – сказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. В компании «Интурист» раннее бронирование Абхазии на лето назвали самым успешным за последние 10 лет. «Никогда такой активности не видели, просто удивительно. Объемы продаж туров в Абхазию сейчас превышают показатели аналогичного периода прошлого года в три раза», – заявила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева. По словам г-жи Домостроевой, высоким спросом пользуются качественные объекты размещения с собственными подогреваемыми бассейнами, спа-центрами, детской анимацией и вкусной едой. В их числе, например Aquamarine Park Hotel 4*, Apsuana Rose в Гагре, Garuda Boutique Hotel 4* в Сухуме. Также востребованы набирающие популярность новые формы размещения, прежде всего глэмпинги. Например, в прошлом году в пригороде Сухума открылся первый в республике глэмпинг Garuda Glamping на 50 домиков. Объект был чрезвычайно востребован весь прошлогодний сезон и уже активно бронируется на предстоящее лето. В топ продаж «Алеана» г-жа Булах поставила пансионат «Нарт» в Гагре, гостиницу «Апсны» и «Гранд отель Россия» в Гудауте, отель «Золотые пески» в Пицунде и гостевой дом «Джугелия» в Цандрипше. «Стоимость размещения в среднем выросла на 30%. У бюджетных отелей рост цен менее заметный, у объектов высокого уровня расценки выросли больше, так как их мало и они всегда раскупаются в первую очередь. При этом цены в абхазских гостиницах все равно остаются ниже сочинских, если сравнивать их в одном сегменте, поэтому народ в целом воспринимает их нормально», – уточнила Оксана Булах. Спрос на Абхазию высокий, но не запредельный, он мог бы быть еще больше, - отмечают между тем эксперты РСТ. Дарья Домостроева назвала как минимум три фактора, мешающих дальнейшему росту турпотока в республику. Во-первых, погодные условия – к примеру, май и июнь 2022 года были холодными. Во-вторых, низкая пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Адлер» на российско-абхазской границе, где в прошлом году очереди в разгар сезона достигали 8 часов в одну сторону. И третье – задержка с открытием аэропорта в Сухуме. «Совершено очевидно, что именно запуск аэропорта помог бы серьезно нарастить турпоток», – считает эксперт. По мнению Оксаны Булах, прогноз властей Абхазии о росте числа туристов на 50% в июне несколько завышен: «Если ориентироваться на количество объектов размещения, открывшихся в прошлом сезоне и к началу этого, то к нынешнему лету емкость номерного фонда расширится всего на 10% относительно объемов 2022 года. Это тоже ограничивает рост потока», – пояснила она. В прошлом году Абхазию посетили 1 млн 150 тыс. российских туристов, - отмечают в РСТ. /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com

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