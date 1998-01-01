Новости Власти Египта введут пятилетние визы для увеличения турпотока Власти страны рассчитывают, что ежегодно турпоток в Египет будет расти на 25-30%

Власти Египта планируют ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран, чтобы стимулировать развитие туризма, сообщают сегодня газета Egyptian Streets и «Интерфакс». «В целях стимулирования развития туризма министерство туризма и древностей Египта планирует выдавать многократные туристические визы для граждан 180 стран. Предполагается, что виза будет действовать в течение пяти лет, ее стоимость составит $700», — пишет издание. Новая мера властей направлена на привлечение в Египет туристов со всего мира. Как отмечает газета, если у туристов есть действующая виза, то они все равно могут получить пятилетнюю турвизу в аэропортах Египта. Сейчас однократную визу в Египет можно получить онлайн за $25, она позволяет находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы – $60, максимальный срок пребывания также ограничен месяцем. «История с новой пятилетней визой за 700 долларов – явно не для туристов. Возможно, такой тип визы подойдет для тех, у кого в Египте личные и семейные интересы, или эти люди занимаются мелким бизнесом наподобие закупки товаров и часто ездят в Каир. Но это точно не туристическая история. В лучшем случае турист из России приедет в Египет раз в год, на практике эта частота еще меньше. Настоящие фанаты отдыха в Египте, конечно же, есть, но вряд ли даже такие адепты этой страны путешествуют туда по пять и более раз в год», – отмечают между тем эксперты АТОР. Отметим, что ранее в этом месяце министр туризма и древностей Египта г-н Ахмед Исса представил новую национальную стратегию туризма в Египте, согласно которой турпоток в страну к 2028 году должен вырасти до 30 млн с ежегодным приростом на 25−30%. «С октября прошлого года министерство приступило к разработке стратегии развития туристического сектора до 2028 года, чтобы достичь турпотока в 30 млн. Кроме того, стратегия направлена на достижение ежегодных темпов роста в диапазоне от 25 до 30%. Для достижения таких показателей, в первую очередь, необходимо до 2028 года втрое увеличить авиапарк флагманского перевозчика – авиакомпании Egypt Air», — заявил министр. Как отметил г-н Исса, также важно обеспечить безопасность туристов во время отдыха в Египте, защитить их от мошенничества. Кроме того, на популярных экскурсионных направлениях страны ощущается нехватка гостиниц. «Египет при нынешних возможностях не может качественно обслуживать более 14-15 млн туристов в год из-за ограниченного количества рейсов, низкого объема инвестиций во все виды туризма, отсутствия общего плана туристических зон и других причин», — пояснил министр. По его словам, в настоящее время совместно с министерством жилищного строительства готовится план развития района от пирамид Гизы до Саккары, там должны появиться новые отели и развиваться сопутствующая туристическая инфраструктура. Министр также добавил, что за первые два месяца 2023 года турпоток в Египет вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти рассчитывают, что по итогам года он вырастет на 30%. /TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com



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