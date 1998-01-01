Туроператоры продлевают на лето программы отдыха в Эмиратах

Также на лето продлеваются программы и по другим популярным направлениям «зимнего солнца»

Высокий спрос на пляжный отдых побудил туроператоров продлить полетные программы на лето по ряду востребованных направлений, рейсы будут выполняться как из Москвы, так и из регионов страны.

Так, многие туроператоры приняли решение продлевать полетные программы в ОАЭ до сентября, - сообщает «Интерфакс».

По словам главы отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, полетная программа в ОАЭ будет продолжена в том же объеме, что и зимой.

На рейсах Air Arabia запланированы ежедневные вылеты в Шарджу из Москвы, три раза в неделю из Уфы и Казани и четыре раза в неделю из Екатеринбурга. Также авиакомпания будет выполнять рейсы из Москвы в Абу-Даби.

Авиакомпания Emirates будет летать из Москвы и Петербурга в Дубай, Azur Air – из столицы в Дубай и Рас-эль-Хайму.

«Эмираты востребованы летом, потому что в это время цены резко снижаются. А наличие повсюду работающих кондиционеров делает пребывание на курортах летом комфортным», — добавила г-жа Макаркова.

В летнем сезоне 2023 года туроператор Space Travel увеличивает объемы перевозки в ОАЭ в два раза по сравнению с прошлым летом. В планах на лето блоки мест на рейсах на Air Arabia из Москвы в Абу-Даби 6 раз в неделю, а также рейсы в Шарджу из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Полетная программа в Дубай будет осуществляться на рейсах flydubai. Из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани полеты запланированы ежедневно, из Самары – 4 рейса в неделю, из Махачкалы – 3 рейса.

В пресс-службе Fun&Sun сообщили, что полетная программа в ОАЭ предполагается из Москвы и регионов до 23 сентября. «Мы рассчитываем на увеличение числа рейсов в эмираты этим летом», — добавили в компании.

Также туроператор взял блоки мест на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines, чтобы с 17 мая запустить полетную программу на Кубу. Полеты в Варадеро будут выполняться три раза в неделю из аэропорта Шереметьево. Полетная программа запланирована до 30 октября.

«Российские туристы стали активнее бронировать туры в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока не только в холодное время года, но и летом. Глубина продаж Таиланда у нас достигает октября. На лето страна пользуется повышенным спросом наряду со Шри-Ланкой», — добавили в пресс-службе туроператора .

Как отметили в компании, полетная программа в Таиланд стартует 1 мая и продлится до 20 октября. Полеты из Москвы в Паттайю будет выполнять авиакомпания Red Wings по понедельникам и пятницам.

«Кроме того, летние цены на Таиланд существенно ниже тех, по которым туристы могли отправиться в путешествие зимой», — пояснили в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU