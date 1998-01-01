Новости Туроператоры: Стоимость размещения в отелях Сочи в мае и летом заметно вырастет Власти курорта между тем отрицают заметный рост стоимости размещения

Стоимость размещения в отелях Сочи выросла как на майские праздники, так и на лето, сообщили эксперты, которых цитирует «Интерфакс». «На летние туры и на майские праздники мы фиксируем повышение цен на 10-15%. Отели всех уровней подняли цены, объясняя это тем, что по сравнению с прошлым годом подорожало все: электричество, вода, продукты. Кроме того, на стоимость размещения влияет и спрос, который сейчас ощутимо вырос», — рассказала гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова. В пресс-службе туроператора «Алеан» также сообщили, что отели Сочи стали дороже по сравнению с прошлым годом, и это повлияло на увеличение стоимости туров. «Туры в Сочи на майские праздники подорожали в среднем на 10-15% за счет удорожания всех составляющих. Прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории 3-4* — в пределах 7-15%», — пояснили в пресс-службе. Как отмечают эксперты, большинство объектов размещения перешли на динамическое ценообразование, поэтому цена формируется, в том числе исходя из загрузки отелей. В целом, как и на любые праздничные даты, цены на майские праздники выше примерно на 20-30%, чем в непиковые даты. По словам генерального менеджера комплекса «Сочи Парк Отель» Янины Гольдберг, традиционно в Сочи наблюдается повышенный спрос на отдых в майские праздники и летний период. «Ограниченное авиасообщение с югом страны и значительный рост цен на международную авиаперевозку привели к перераспределению турпотока, поэтому стоимость размещения на майские праздники выросла примерно на 20%», — сказала она, добавив, что в целом люди стали более уверенно бронировать отдых. В пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что продажи туров в Сочи на майские праздники идут на 30% активнее, чем в аналогичный период 2022 года. «Немного чаще туристы бронируют вторые длинные выходные на майских каникулах», — добавили в компании. Власти Сочи между тем отрицают резкое подорожание стоимости отдыха в средствах размещения в предстоящем летнем сезоне. "Рост цен в этом году составил от 5 до 15% по сравнению с 2022 годом, что сопоставимо с обычными сезонными колебаниями", — сказал журналистам заместитель директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Сазонов в среду. Он отметил, что в июне средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории "5 звезд" составит около 22 тыс. рублей. В отелях категории "4 звезды" — 10 тыс. и категории "3 звезды"- порядка 7 тыс. рублей. "Наиболее существенный, то есть в пределах 15%, рост цен отмечается в сегменте 4-5 звезд. Это преимущественно сетевые отели, которые применяют динамическое ценообразование, то есть цена номера зависит от спроса. При этом сейчас отели предлагают акции раннего бронирования, по которым забронировать проживание можно со скидками от 5 до 20% от первоначально заявленной стоимости' — пояснил замдиректора департамента. "В нынешнем году, как и прежде, Сочи готов предложить качественный отдых в любом ценовом сегменте", — резюмировал г-н Сазонов. /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com

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