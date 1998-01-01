Спрос на авиабилеты за рубеж cреди деловых туристов вырос в минувшем году на 73%

Эксперты компании «Аэроклуб» подробно проанализировали бронирования авиабилетов и отелей в рамках зарубежных командировок в течение года

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали бронирования авиабилетов и отелей в рамках зарубежных командировок по итогам 2022 года. Российский рынок бизнес-тревел продолжил восстановление после пандемии, однако география командировок и горизонт планирования существенно изменились на фоне геополитической ситуации, - отмечают эксперты компании.

Рост спроса на авиабилеты за рубеж у деловых путешественников на фоне снятия ковидных ограничений составил 73% к 2021 году (-66% к 2019). Доля зарубежных командировок в общем числе бронирований выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022 (+21% в 2019).

При этом средняя продолжительность поездок практически не изменилась: если в 2021 году она составляла 9 дней, то в 2022 году — 8 дней (в 2019 — 6 дней). Самые длительные командировки в 2022 году были зафиксированы в марте и октябре —14 и 10 дней соответственно.

Доля перелетов в одну сторону выросла на 5% к 2021 году и составила 55%, а доля возвратов авиабилетов достигла 23% (+17% в 2021).

Средняя стоимость авиабилета на международных маршрутах в 2022 году составила 47 тысяч рублей в экономклассе, что на 63% дороже, чем годом ранее (+151% к 2019). Бизнес-класс на перелетах за рубеж в одну сторону в среднем обходился деловым путешественникам в 160 тысяч рублей (+37% к 2021, +63% к 2019).

Доля авиабилетов бизнес-класса составила в прошлом году 12% (13% в 2021, 9% в 2019).

По сравнению с допандемийным периодом сократились сроки принятия решений по зарубежным командировкам: если в 2019 году 30% авиабилетов на зарубежных маршрутах приобреталась за неделю до вылета и менее, то в 2022 году доля таких билетов составила 43%, причем в марте этот показатель достиг 71%.

«Самые существенные изменения произошли в географии командировок. Резко выросла доля Турции, ОАЭ и Сербии, которые на фоне закрытия европейского неба стали для российского бизнеса удобными пересадочными хабами.

Увеличилось количество командировок в страны СНГ и Азию, что говорит о росте деловой активности российского бизнеса в этих регионах», — прокомментировала Юлия Липатова, управляющий директор компании "Аэроклуб".

Лидерами среди зарубежных направлений с долей в 14% стали Казахстан (+100% к 2021 году, -16% к 2019) и Турция (+269% и -4% соответственно). Самыми востребованными направлениями для продолжения деловой поездки из аэропорта Стамбула стали внутренние рейсы по Турции (18%), перелеты в Германию (9%), Италию (8%), Францию (7%), Сербию (5%), Испанию (4%), Австрию (3%) и Израиль (2%).

При этом на авиакомпанию Turkish Airlines пришлось 63% от всех авиабилетов в Германию и Францию (из них 79% — с вылетом из России).

На рейсах в Турцию эксперты зафиксировали рост стоимости авиабилетов на 60% на перелетах бизнес-классом (125 тысяч рублей), и в два раза в среднем подорожали авиабилеты в экономе — до 42 тысяч рублей за перелет в одну сторону к 2021 году.

/TOURBUS.RU