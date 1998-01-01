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Азербайджан отменил ковидные ограничения при въезде в страну

Страна планирует полностью восстановить допандемийный въездной турпоток к следующему году

Кабинет министров Азербайджана с 28 марта снял требования, касающиеся COVID-паспортов при въезде в страну самолетами и для всех посещающих крупные торговые центры, спортзалы, объекты общественного питания и гостиницы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, - сообщает «Интерфакс».

Согласно решению, с 6:00 28 марта разрешается въезд/выезд в Азербайджан воздушным транспортом всем гражданам иностранных государств и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

Кроме этого, снимается требование о предъявлении COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета после болезни) при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.

Помимо этого, отменяется требование о предъявлении COVID-паспорта при посещении в Азербайджане мест проведения торжеств, спортивных и оздоровительных учреждений, крупных торговых центров, объектов общественного питания, гостиниц, междугородных (межрайонных) маршрутных транспортных средств и других мест, где установлено такое требование.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в настоящее время карантин из-за COVID-19 действует до 1 мая 2023 года. При этом остаются определенные ограничения, касающиеся въезда/выезда железнодорожным, автомобильным транспортом.

Азербайджан рассчитывает на восстановление туристического потока в страну до уровня, который фиксировался до пандемии COVID-19, к 2024 году, сообщил ранее в этом месяце исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана и главный советник Государственного агентства по туризму (ГАТ) страны Флориан Зенгстшмид.

По его словам, в прошлом году турпоток в Азербайджан достиг около 50% от допандемийного уровня: 3,2 млн туристских прибытий в 2019 году против 1,6 млн в 2022 году.

В своем недавнем пресс-релизе авиакомпания AZAL также отмечает, что с начала 2023 года в стране наблюдается положительная динамика пассажироперевозок. Так, в январе-феврале пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана достиг почти 790 тыс. человек (годом ранее — 546 тыс. человек), в том числе в феврале — 367 тыс. человек, превысив допандемийный уровень.

/TOURBUS.RU

Фото:piqsels.com