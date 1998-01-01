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29 марта
The Bangkok Post: Россияне — лидеры по числу правонарушений в Таиланде
По мнению местных туроператоров, «никакой предвзятости у полиции Таиланда нет»
Более 180 иностранцев были привлечены к уголовной ответственности в тайской провинции Пхукет с начала 2023 года, большинство из них – туристы из России, сообщают газета The Bangkok Post и «Интерфакс».
"Губернатор Пхукета провел совещание с государственными учреждениями и генеральными консулами из 23 стран, чтобы проинформировать их о делах, связанных с иностранными гражданами. Так, гости из РФ чаще всего совершали преступления на Пхукете, на втором и третьем местах – Франция и Великобритания соответственно", — пишет тайское издание.
Как отмечает газета, также в этот список попали туристы из Австралии, Китая, Австрии, Чили, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Мексики, Непала, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Люксембурга, Испании и Венгрии.
По заявлениям полиции, арест иностранцев связан с различными нарушениями законодательства Таиланда – от краж, совершаемых гражданами России и Монголии, до французских группировок на мотобайках.
Большинство иностранцев нарушили закон за вождение в нетрезвом виде в районе курорта Патонг, нелегальный въезд в страну и работу без соответствующего разрешения.
Также два иностранца проходят по уголовным делам за привлечение несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг, еще трое в списке подозреваемых. Гражданство этих лиц не уточняется.
Глава иммиграционной службы Пхукета добавил, что в настоящее время на острове находится около 32 тыс. иностранцев, в основном это туристы и эмигранты из России, а также из Великобритании, Франции, Китая и Германии.
По его словам, большинство из них приезжают на Пхукет с целью туризма, ведения бизнеса, учебы или для проживания после выхода на пенсию.
Турагенты, опрошенные АТОР, говорят, что после выхода статьи о нарушениях в таиландских СМИ, некоторые туристы, собирающиеся на отдых в Таиланд, стали проявлять беспокойство.
«Мы получили несколько тревожных звонков от своих клиентов. Путешественников смущал тот момент, что россияне лидируют в списке нарушителей и они интересовались, нет ли у полиции Пхукета предвзятого отношения к россиянам», – рассказал представитель турагентства из Москв
Вместе с темпредставитель принимающей компании в Таиланде Destination Paradise ситуацию с нарушением законов Таиланда россиянами подтвердил, но назвал ее "рядовой", не выбивающейся из статистики правонарушений по другим годам.
«Россияне лидируют по количеству нарушений в Таиланде лишь потому, что они лидируют по турпотоку на Пхукет. В общем же объеме нарушителей из России не больше и не меньше, чем из других стран.
Ни о какой предвзятости не может идти и речи. Когда полицейские проводят рейды, например, на предмет выявления пьяных водителей, они не знают, граждан каких именно стран останавливают для проверки», – рассказал представитель турбизнеса Таиланда.
Когда речь идет о правонарушениях, продолжает эксперт, речь идет, прежде всего, о россиянах-«зимовщиках» и «релокантах». Их на Пхукете сейчас очень много. И именно они фигурируют в судебных делах по нарушениям визового режима и другим правонарушениям.
«Что касается классических туристов, приезжающих в Таиланд исключительно с целью туризма, то они в своем большинстве не нарушают правил. В нашей практике такие случаи единичны. Каждый здравомыслящий человек понимает, что нарушать правила и законы страны не стоит. О какой бы стране ни шла речь», – заключил представитель Destination Paradise.
/TOURBUS.RU
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