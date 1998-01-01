Срок безвизового пребывания во Вьетнаме увеличат до 45 дней

Сейчас наши туристы могут находиться в стране без визы лишь две недели

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил подготовить поправки в закон о въезде, выезде и транзите иностранцев и продлить безвизовое пребывание для них с 15 до 45 дней, сообщают портал Vietnam Net и «Интерфакс».

Напомним, что ранее ожидалось, что этот срок будет увеличен лишь до 30 дней.

"Большинство членов кабмина согласились с предложением увеличить срок безвизового пребывания во Вьетнаме для туристов из ряда стран с 15 до 45 дней, а срок пребывания по онлайн-визе — с 30 до 90 дней", — пишет издание.

Следующее заседание правительства состоится в мае.

Как напоминает портал, увеличение сроков безвизового пребывания касается туристов из России, Белоруссии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Японии, Южной Кореи и других стран.

В настоящее время Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.

Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня.

В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.

«Туристов на вьетнамском направлении было бы больше, если бы на этом направлении летало больше арабских перевозчиков, и можно было бы воспользоваться их транзитным рейсами», – отмечала ранее в интервью РСТ руководитель направления компании «Ванд Тревел» Анастасия Салтыкова.

«Внутренние цены на вьетнамских курортах доступные, инфраструктура восстановилась. Мы все курорты внимательно отсмотрели еще осенью в ходе рекламного тура, и остались довольны ситуацией. Да и туристы возвращаются с хорошими впечатлениями», - добавила эксперт.

Руководитель отдела по маркетингу компании China Travel Евгений Глотов в свою очередь отмечает: «Не надо забывать, что это еще и популярное экскурсионное направление.

Люди готовы лететь стыковочными рейсами, но каждое наземное подтверждение выливается в проблему – все туриндустрия там не полностью оправилась после пандемии. Кроме того, есть скачки цен на топливо, вопросы по сервису».

/TOURBUS.RU

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