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Железнодорожный круиз запустят по «Серебряному ожерелью России»

Маршрут стартует из Москвы и пройдет через шесть знаковых городов Северо-Запада

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, новый туристический поезд под названием «Русский север» будет запущен в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Маршрут 927/928 стартует из Москвы, проходит через шесть знаковых городов Северо-Запада – Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу, Выборг – и возвращает путешественников в столицу.

Железнодорожный круиз рассчитан на шесть дней и шесть ночей. Первый рейс запланирован на 9 июня 2023 года. Поездка пройдёт в комфортабельных вагонах класса люкс, СВ и купе. Для полного погружения в меню вагона-ресторана будут включены блюда северной кухни. Пассажиры могут приобрести пакетные туры с полным экскурсионным обслуживанием либо составить программу самостоятельно.

«Север – он такой разный в своей непредсказуемости красок и величественном спокойствии бытия. К нему привязываешься сразу и запоминаешь навсегда.

Вас ждут старинный купеческий город Великий Устюг, арктический Архангельск, суровый и прекрасный остров Соловки, элегантный Петрозаводск, уникальные объекты деревянного зодчества на острове Кижи, туристские хиты Северного Приладожья Сортавала и горный парк Рускеала, рыцарский Выборг», – рассказывают авторы нового маршрута.

Железнодорожные круизы в последнее время набирают популярность у российских путешественников. Примечательно, что около половины всех туристских поездов РЖД приходится на маршруты «Серебряного ожерелья России». Среди них два включают Северную столицу: «Лахта» (Санкт Петербург – Выборг) и «Культурный Петербург» (Москва – Санкт Петербург – Новый Петергоф – Санкт Петербург – Павловск – Москва). Еще один маршрут – «По дороге Ольденбургских» – находится в разработке.

«Задача “Серебряного ожерелья” – привлечь туристов и мотивировать их еще не раз вернуться. Этому способствуют железнодорожные круизы, связывающие Северо-Запад с другими регионами. В том числе поезд «Русский север», который привезет к нам гостей из столицы. Среди таких путешественников немало семейных туристов: железнодорожные поездки с детьми – это удобно и интересно.

Уверен, что после этого у гостей возникнет желание продолжить узнавать Северо-Запад и знакомиться с другими предложениями «Серебряного ожерелья» – бесконечного конструктора путешествий, где основным туристским хабом является Петербург», – заключает Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, ответственный секретарь рабочей группы по развитию историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Межрегиональный культурно-туристский проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий 11 регионов Северо-Запада в туристско-рекреационную систему, реализуется с 2012 года. Главная его цель – развитие внутреннего и въездного туризма в России и Северо-Западном федеральном округе.

/TOURBUS.RU