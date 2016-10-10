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"Победа" получила допуски к рейсам в Таиланд и Киргизию/ Рейсы по 27 направлениям запустят в весенне-летнем расписании из аэропорта Минвод/ Utair начнет выполнять полеты из Тюмени в турецкий Бодрум

"Победа" получила допуски к рейсам в Таиланд и Киргизию

Авиакомпания "Победа" получила допуск Росавиации к регулярным рейсам из Иркутска в Паттайю (Таиланд), следует из материалов ведомства.

Допуск позволит выполнять до семи рейсов в неделю.

Кроме того, "Победа" сможет летать из Москвы в киргизский город Тамчи, до семи раз в неделю.

Сейчас "Победа" осуществляет перевозки по четырем международным направлениям — в Турцию, Белоруссию, Армению и ОАЭ. В апреле компания планирует запустить рейсы в узбекский Самарканд.

Рейсы по 27 направлениям запустят в весенне-летнем расписании из аэропорта Минвод

Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) перешел на весенне-летнее расписание, планирует новые рейсы как на международных, так и внутрироссийских направлениях, сообщается в телеграм-канале компании.

Среди зарубежных рейсов казахстанская авиакомпания SCAT откроет прямые рейсы из Минвод в Астану, "Азимут" — в Ургенч (Узбекистан).

По России в мае-июне IFly начнет осуществлять рейсы во Владивосток и Хабаровск, "Азимут" — в Сыктывкар, "ЮТэйр" — в Ханты-Мансийск, "Ямал" — в Надым.

Всего в настоящее время из аэропорта "Минеральные Воды" запланировано выполнение рейсов по 57 направлениям. Полеты по ним будут выполнять 25 авиакомпаний.

Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25% относительно 2021 года).

Utair с 2 июня начнет выполнять полеты из Тюмени в турецкий Бодрум

Авиакомпания Utair с 2 июня откроет прямой рейс Тюмень — Бодрум (Турция), сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино" (Тюмень).

Рейсы планируется еженедельно по пятницам.

Вылет из Тюмени — в 4:40 (2:40 мск). Время в пути составит 5 часов 40 минут.

По данным расписания аэропорта "Рощино", других рейсов в Бодрум из Тюмени нет.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено а/к "Победа"



