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MITT-2023 подвел итоги

Лучшим национальным стендом стала экспозиция Ирана, самым активным участником — Беларусь, а «прорывом года» - Республика Алтай

В Москве с 16 по 18 марта прошло важное событие туристической отрасли – 29-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023.

Экспозицию посетило свыше 14,8 тысяч гостей, что на 61% больше, чем в прошлом году. Почти 800 компаний стали участниками выставки. Среди них — делегации регионов России и зарубежных стран, ведущие туристические операторы, гостиничные сети, перевозчики, MICE-агентства, системы поиска и онлайн-бронирования, представители сегмента HoReCa и другие участники индустрии.

Внимание гостей привлекали яркие стенды 57 регионов России,

со своими возможностями для отдыха и национальным колоритом посетителей выставки познакомили и 20 стран мира, включая Иран, Индонезию, Таиланд, Уганду, Алжир, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Шри-Ланку и др.

Одной из особенностей MITT 2023 стало появление новых разделов, посвященных растущим секторам индустрии туризма. Это «Глэмпинг», «Оздоровительный и медицинский туризм» и «Авторские туры».

Также в этом году к выставке присоединились представители гостинично-ресторанного бизнеса — в рамках разделов «HoReCa» и «HoReCa Cleaning».

Насыщенная деловая программа выставки MITT состояла из 17 конференций, презентаций и сессий, на которых выступили 170 ведущих спикеров и лидеров мнений. Участие в дискуссиях, в частности, принял министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

События программы посетили свыше 3,6 тысяч гостей. В течение трех дней участники индустрии туризма и гостеприимства обсуждали последние тенденции и острые проблемы отрасли.

Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства стал главным событием деловой программы. Форум собрал руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти.

На конференции по IT в туризме и гостеприимстве MITT Digital обсудили технологическую составляющую туристической отрасли. Главной темой дискуссии стали меняющиеся предпочтения путешественников в 2023 году.

Участники конференции «Гастрономический туризм и сфера питания вне дома» обсудили вопросы развития в России гастрономического туризма и его разнообразных направлений, к примеру, винного, сырного, органического сельского туризма и прочих.

В рамках международной дискуссии «Россия-Иран» эксперты обсудили стратегическое партнерство по нескольким направлениям, в том числе в туризме. ».

В дискуссии принял участие замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Он заявил о скором старте новых прямых рейсов из российских городов в Иран, а также допустил возможность запуска в Иране российской платежной системы «Мир».

Ярким событием деловой программы стал «День Путешественника на MITT. Вместе открываем Россию и мир». Представители регионов страны провели серию презентаций, показывающих возможности родного края. Гости узнали о народных промыслах Дагестана, пешеходных маршрутах Мончегорска, новых видах туризма в Севастополе и других точках туристического притяжения.

В рамках выставки MITT в третий раз состоялся конкурс туристических стартапов MITT Travel Start. Жюри конкурса назвало лучшие молодые компании в сфере туризма, которые развивают инновационный проект с использованием ИТ-технологий.

Победителями конкурса MITT Travel Start стали:

1 место — агрегатор событий и мест рядом «ФанТам»

2 место — веб-сервис для продажи услуг и коммуникации с гостями отеля 2ROOMZ

3 место — виртуальный сотрудник «Аватар»

18 марта состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой отметили наиболее ярких и активных участников выставки MITT 2023.

Номинации и победители церемонии:

Лучший национальный стенд – Иран

За верность и постоянство – Тунис

Лучшая презентация страны – Малайзия

Самый гостеприимный стенд – Шри-Ланка

Громкое возвращение на MITT – Республика Куба

За плодотворное сотрудничество – Мьянма

Победители в рамках русскоязычной экспозиции:

Самый активный участник – Республика Беларусь

Самый креативный стенд – Нижегородская область

Самый гостеприимный стенд – Республика Абхазия

Лучшее представление региона России – Алтайский край

Яркий дебют региона России и партнёр Церемонии открытия - Республика Хакасия

Самый колоритный стенд – Республика Тыва

За верность и постоянство – Самарская область,

За верность и постоянство – партнёр «Министерского коктейля» - Сахалин и Курилы

Самый посещаемый стенд – Московская область

Самый колоритный стенд и Самый активный стенд, а также Стратегический партнёр выставки - Республика Дагестан

Лучший стенд региона России – Республика Татарстан

Лучшее представление раздела «Глэмпинг» - компания ENJOY

Лучшее представление раздела HoReCa – компания TravelLine

Прорыв года – Республика Алтай