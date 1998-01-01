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28 марта
MITT-2023 подвел итоги

Лучшим национальным стендом стала экспозиция Ирана, самым активным участником — Беларусь, а «прорывом года» - Республика Алтай


 

В Москве с 16 по 18 марта прошло важное событие туристической отрасли – 29-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023.

Экспозицию посетило свыше 14,8 тысяч гостей, что на 61% больше, чем в прошлом году. Почти 800 компаний стали участниками выставки. Среди них — делегации регионов России и зарубежных стран, ведущие туристические операторы, гостиничные сети, перевозчики, MICE-агентства, системы поиска и онлайн-бронирования, представители сегмента HoReCa и другие участники индустрии.

 

Внимание гостей привлекали яркие стенды 57 регионов России,

со своими возможностями для отдыха и национальным колоритом посетителей выставки познакомили и 20 стран мира, включая Иран, Индонезию, Таиланд, Уганду, Алжир, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Шри-Ланку и др.

 

Одной из особенностей MITT 2023 стало появление новых разделов, посвященных растущим секторам индустрии туризма. Это «Глэмпинг», «Оздоровительный и медицинский туризм» и «Авторские туры».

Также в этом году к выставке присоединились представители гостинично-ресторанного бизнеса — в рамках разделов «HoReCa» и «HoReCa Cleaning».

 

Насыщенная деловая программа выставки MITT состояла из 17 конференций, презентаций и сессий, на которых выступили 170 ведущих спикеров и лидеров мнений. Участие в дискуссиях, в частности, принял министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

События программы посетили свыше 3,6 тысяч гостей. В течение трех дней участники индустрии туризма и гостеприимства обсуждали последние тенденции и острые проблемы отрасли.

 

Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства стал главным событием деловой программы. Форум собрал руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти.

 

На конференции по IT в туризме и гостеприимстве MITT Digital обсудили технологическую составляющую туристической отрасли. Главной темой дискуссии стали меняющиеся предпочтения путешественников в 2023 году.

Участники конференции «Гастрономический туризм и сфера питания вне дома» обсудили вопросы развития в России гастрономического туризма и его разнообразных направлений, к примеру, винного, сырного, органического сельского туризма и прочих.

 

В рамках международной дискуссии «Россия-Иран» эксперты обсудили стратегическое партнерство по нескольким направлениям, в том числе в туризме. ».

В дискуссии принял участие замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Он заявил о скором старте новых прямых рейсов из российских городов в Иран, а также допустил возможность запуска в Иране российской платежной системы «Мир».

 

Ярким событием деловой программы стал «День Путешественника на MITT. Вместе открываем Россию и мир». Представители регионов страны провели серию презентаций, показывающих возможности родного края. Гости узнали о народных промыслах Дагестана, пешеходных маршрутах Мончегорска, новых видах туризма в Севастополе и других точках туристического притяжения.

 

В рамках выставки MITT в третий раз состоялся конкурс туристических стартапов MITT Travel Start. Жюри конкурса назвало лучшие молодые компании в сфере туризма, которые развивают инновационный проект с использованием ИТ-технологий.

Победителями конкурса MITT Travel Start стали:

  • 1 место — агрегатор событий и мест рядом «ФанТам»

  • 2 место — веб-сервис для продажи услуг и коммуникации с гостями отеля 2ROOMZ

  • 3 место — виртуальный сотрудник «Аватар»

18 марта состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой отметили наиболее ярких и активных участников выставки MITT 2023.

Номинации и победители церемонии:

  • Лучший национальный стенд – Иран

  • За верность и постоянство – Тунис

  • Лучшая презентация страны – Малайзия

  • Самый гостеприимный стенд – Шри-Ланка

  • Громкое возвращение на MITT – Республика Куба

  • За плодотворное сотрудничество – Мьянма 

Победители в рамках русскоязычной экспозиции:

  • Самый активный участник – Республика Беларусь

  • Самый креативный стенд – Нижегородская область

  • Самый гостеприимный стенд – Республика Абхазия

  • Лучшее представление региона России – Алтайский край

  • Яркий дебют региона России и партнёр Церемонии открытия - Республика Хакасия

  • Самый колоритный стенд – Республика Тыва

  • За верность и постоянство – Самарская область,

  • За верность и постоянство – партнёр «Министерского коктейля» - Сахалин и Курилы

  • Самый посещаемый стенд – Московская область

  • Самый колоритный стенд и Самый активный стенд, а также Стратегический партнёр выставки - Республика Дагестан

  • Лучший стенд региона России – Республика Татарстан

  • Лучшее представление раздела «Глэмпинг» - компания ENJOY

  • Лучшее представление раздела HoReCa – компания TravelLine

  • Прорыв года – Республика Алтай

 


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