Турагенты: турецкие отели подорожали на 25%

Размещение в популярных сетевых гостиницах Турции подорожало не менее чем на 25%, при этом спрос на отдых как на ближайшие даты, так и на глубину остается стабильно высоким, сообщили cегодня РСТ и «Интерфакс».

"По словам турагентов, рост цен на размещение в Турции составил не менее 25%. Повышение гостиничных цен в Турции, с одной стороны, вынужденное из-за довольно высокой инфляции.

С другой, спрос на отдых в стране этим летом вырос многократно, в том числе за счет главных конкурентов россиян – туристов из Германии. Для них на фоне пляжных европейских стран Турция даже после подорожания остается самой доступной", — говорится в сообщении РСТ.

Как отметили в РСТ, большинство туристов бронируют Турцию несмотря на то, что отдых подорожал. Лишь некоторые путешественники, заместив повышение цен, заняли выжидательную позицию.

Россияне часто запрашивают туры на апрель-май, ближайшие даты бронируют активнее, чем июль-август. Однако у некоторых турагентов глубина продаж достигает октября.

Как сообщает в свою очередь сегодня АТОР, согласно опубликованному министерством культуры и туризма Турции статистическому бюллетеню за февраль 2023 года, в последнем месяце зимы в Турции зафиксировали 227 695 визитов граждан России (прирост по сравнению с этим же месяцем: +103% к февралю 2022 г., + 161% к 2021 г., +112,4% к 2020 г. и +159,5% к февралю 2019 г.).

Отметим, что в феврале 2019 года Россия даже не входила в ТОП-5 лидеров по турпотоку в Турцию, но в феврале 2023 года – лидирует по объемам въезда в эту страну (1 место среди всех въездных рынков).

На втором месте в 2023 году оказалась Болгария (150 873 поездок, преимущественно это нетуристические приграничные визиты в Эдирне с целью шопинга), на третьем – Германия (148 169 поездок). Великобритания в феврале 2023 года в ТОП-5 не вошла.

Согласно статистике Минутризма Турции, за декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 года суммарно в стране зафиксировано 794 826 визитов граждан России. Это на 104% больше, чем в предыдущую зиму (2021/22 гг.) и на 186% больше, чем в доковидную зиму 2018/19 гг.

Таким образом, отмечает АТОР, в прошедшем зимнем сезоне Турция оказалась лидером среди всех зарубежных направлений по выезду российских туристов, опередив ОАЭ, Египет и Таиланд.

/TOURBUS.RU