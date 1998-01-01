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Минэкономразвития с начала 2023 года исключил из реестра почти 300 туроператоров

Основная причина исключения из реестра — отсутствие фингарантий

Минэкономразвития РФ с начала 2023 года исключил из единого федерального реестра туроператоров 289 компаний, большинство из них – за непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок.

Как следует из нескольких приказов ведомства, самая распространенная причина исключения из единого федерального реестра – непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок. По ней в документах проходят 284 туркомпании, - сообщает «Интерфакс».

Три туроператора исключены из реестра в связи с предоставлением заявления о прекращении туроператорской деятельности. Одна исключена в связи с ликвидацией.

Всего в едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 27 марта состоят 4237 компаний, среди них 353 – по выездному туризму.

Как мы сообщали ранее, выступая в этом месяце на Пятом конгрессе турагентов, заместитель директора филиала «Евроинс Туристическое Страхование» (ранее – ERV), глава рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева отметила, что система финансового обеспечения ответственности туроператоров практически себя изжила и нуждается в скорейшем реформировании.

Г-жа Алчеева напомнила о постановлении правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Особенности разрешительных режимов в сфере туризма. Список изменяющих документов», в котором установлено, что до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора применяется в отношении всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.

«Так вот 1 ноября ситуация усугубится, если действие документа не будет продлено либо не будут разработаны какие-либо альтернативные инструменты финансовых гарантий для туроператоров», – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что пандемия вместе с очевидными минусами продемонстрировала и серьезный плюс – на рынке остались только очень устойчивые компании, не случилось ни одного крупного и даже среднего банкротства.

«Это испытание турбизнес вынес достойно, доказав, что существующего объема фингарантий вполне достаточно, и в полной мере, как это предусмотрено законом №132, страховать ответственность туроператоров нет необходимости. Это излишняя нагрузка и на турбизнес, и на страховщиков.

Сейчас страховой и банковский бизнес находятся под жесточайшим санкционным прессом, нет доступа к международному перестрахованию, перегружена Российская национальная перестраховочная компания.

Поэтому необходимо уже сейчас что-то решать с фингарантиями, нельзя допустить, чтобы мы пришли к октябрю без новых инструментов – это будет очень небезопасно. В январе ВСС уже обратился с этим вопросом в Минэкономразвития», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU