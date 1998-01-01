Первые туристы получили «карточки нарушителей» в Таиланде

Самыми частыми нарушениями стали вождение в нетрезвом виде и нарушение сроков пребывания в стране

Иммиграционная служба Пхукета в Таиланде опробовала на туристах систему штрафных желтых и красных карточек, такие предупреждения получили шестеро иностранцев, сообщают газета The Thaiger и "Интерфакс".

"Иммиграционная служба Пхукета запустила систему штрафных карточек для иностранных туристов, в марте два гражданина Швеции получили красные карточки и четверо туристов из Франции, Украины и Швеции получили желтые", — пишет издание.

Если иностранный турист совершил правонарушение один раз, то он получит желтую карточку. Информация будет передана в посольство страны, гражданином которой он является. При этом турист сможет продолжить отдых.

За два правонарушения турист получает красную карточку, и иммиграционная служба сразу депортирует его из страны.

Как отмечает портал, еще 181 иностранец на Пхукете является фигурантом уголовного дела и ожидает суда. Речь идет о гражданах России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Большинство нарушений тайского законодательства зафиксировано на курорте Патонг.

Самыми частыми нарушениями были вождение в нетрезвом виде, нарушение сроков пребывания по визе, незаконный въезд и осуществление трудовой деятельности без разрешения.

Напомним, что Таиланд в 2023 году рассчитывает принять не менее 1 млн российских туристов. Об этом соробщил ранее в этом месяце замруководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиасамут.

«Россия – один из самых важных рынков для Таиланда. В этом году динамика турпотока превзошла наши ожидания. С 1 января по 15 марта в Таиланде отдохнули 480 тыс. российских туристов. По итогам года мы рассчитываем принять не менее миллиона россиян», — рассказал он.

«Россия стала вторым рынком-поставщиком туристов в Таиланд после Малайзии. В первую пятерку входят также Корея, Индия и США.

Всего в 2023 году мы рассчитываем принять 25-30 млн иностранных туристов. В том числе 5 млн – китайских, это вдвое меньше, чем в 2019 году», — сообщил г-н Чиасамут.

/TOURBUS.RU