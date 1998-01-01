Сразу несколько российских авиакомпаний получили допуски к рейсам в Каппадокию

Среди получивших допуски на рейсы в аэропорт Невшехир - S7, Red Wings и Nordwind

Сразу несколько российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам в турецкий город Каппадокия, следует из материалов ведомства, которые сегодня изучил «Интерфакс».

Так, компания S7 получила допуск к полетам из Москвы, Red Wings — из Москвы (включая аэропорт "Жуковский"), Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Сочи, Nordwind — из Москвы.

Сейчас прямых рейсов из России в Каппадокию нет.

В феврале сообщалось, что авиавласти РФ уведомили турецких коллег о выборе Каппадокии в качестве нового пункта в Турции для запуска рейсов российскими назначенными перевозчиками. Уточнялось, что речь идет об аэропорте Невшехир Каппадокия.

До этого российские авиакомпании могли выполнять полеты из любого пункта РФ в следующие пункты Турции: Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун, Газипаша.

Фактически в зимнем расписании этого года они летали в Стамбул и Анталью, в летнем сезоне также запланированы полеты в Бодрум, Даламан, Измир.

Процесс приема заявок российских авиакомпаний на рейсы в Турцию значительно ускорился, сообщил ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин. При этом турецкие авиационные власти подтверждают большинство из них.

«Судя по данным Росавиации, число подтвержденных заявок на сегодня больше, чем в это же время год назад. При этом стороны при согласовании квот строго соблюдают принцип паритета», – сказал он.

Как отмечает эксперт, во многом увеличение квот объясняется тем, что в июне 2022 года только 44 российских самолета могли летать в Турцию, а к сегодняшнему моменту многие суда выкуплены у лизингодателей.

В итоге из 800 российских авиалайнеров на направление можно ставить уже 180. Также, если раньше между Россией и Турцией летали три турецких перевозчика, то сейчас – пять.

По словам Дмитрия Горина, на Турцию в этом сезоне придется подавляющая часть полетных программ: «В 2021 году из всего российского выездного турпотока в 7 млн человек в Турции побывало 4,7 млн, в 2022-м из 6,9 млн – 5,2 млн, в 2023-м, как ожидается, будет 6 млн».

/TOURBUS.RU