В Петербурге открылся новый музей для семейного отдыха

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, 23 марта состоялось официальное открытие нового культурного и туристского пространства Северной столицы – Музея сказок «Особняк – Небылица».

Расположенный в самом сердце Петербурга, в объекте культурного наследия 19 века, музей представляет собой яркий пример популяризации сюжетов русских народных сказок, былин и мифов в современном мире.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, председатель Комитета по культуре Федор Болтин, заместитель главы Администрации Центрального района Санкт Петербурга Анастасия Радзинская.

«Открытие музея - радостное событие для нашего города. Культурная столица - это не только обязательства по сохранению культурного наследия, но и создание новых пространств. Мы активно развиваем новую туристскую географию - Новая Голландия, Севкабель порт, Брусницын. Уверен, новый музей станет еще одной точной притяжения для петербуржцев и гостей города», - отметил Борис Пиотровский.

В основу концепции «Особняка-Небылицы» легли мотивы петербургских легенд, связанные с историей города на Неве, его известными личностями, героями произведений знаменитых авторов.

«Северная столица по праву признается городом, где сосредоточены самые интересные музеи. Эксперты сферы культуры и гостеприимства выделяют Петербург как абсолютного лидера по наличию точек интереса для культурно-познавательного туризма. При этом речь идет о достопримечательностях не только классических, с многовековой историей, но и о современных, созданных сравнительно недавно и набирающих популярность.

Новые музеи, общественные и культурные пространства помогают путешественникам открыть для себя Петербург с необычной стороны. Таким, несомненно, является и Музей сказок. Фольклорный колорит здесь сочетается с интерактивными технологиями.

Такой подход отражает те актуальные тенденции, которые появляются сегодня в работе туристских площадок, когда, например, музеи предлагают диалог и игровой формат. Именно это притягивает юных посетителей, оставляет незабываемые впечатления, погружает взрослых и детей в неповторимую атмосферу Петербурга. Поездки с культурно-познавательной целью все больше привлекают в Петербург семьи с детьми. В прошлом году доля таких гостей увеличилась и составила 51% внутреннего турпотока», - отметил Сергей Корнеев.

В музее представлены в полный рост фигуры персонажей, созданные профессиональными художниками, бутафорами и декораторами. Помимо организованных экскурсий, здесь в дальнейшем также планируется проводить детские праздники и организовать мини-театр.

По данным систем бронирования, Петербург вошел в топ направлений, куда россияне планируют отправиться весной, включая отдых на школьных каникулах.

Согласно данным аналитиков «Турбарометра Санкт Петербурга», в 2022 году примерно две трети россиян, приехавших к Петербург, – это люди в возрасте от 18 до 44 лет. У культурно-познавательных туристов особенно высок уровень удовлетворенности поездкой. После путешествия в Северную столицу 86% из них охотно рекомендуют остальным посетить город и приобщиться к его богатой и разнообразной культуре.

/TOURBUS.RU