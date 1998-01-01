Обанкротившийся туроператор «ДВМ-Тур» должен туристам более 16 млн рублей

Руководитель "Турпомощи" объяснил, почему ассоциация не может начать выплаты туристам

Долг объявленного банкротом туроператора "Дарим вам мир"(«ДВМ-Тур») перед туристами превышает 16 млн рублей, при этом в фонде персональной ответственности (ФПО) компании находятся 6,5 млн, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

Напомним, что группа компаний "ДВМ-ТУР" была основана в 1996 году. Специализировалась на турах в европейские страны. Входила в Российский союз туриндустрии.

По информации объедения, после частичного возобновления авиасообщения с зарубежными странами к концу 2021 года компании удалось возместить клиентам 42 млн рублей за несостоявшиеся туры деньгами и поездками по альтернативным направлениям.

Г-н Осауленко пояснил, что туроператор начал процедуру банкротства в мае 2022 года из-за невозможности исполнить все обязательства перед клиентами по турам, отмененным из-за пандемии и после 24 февраля 2022 года.

"30 сентября 2022 года Ростуризм исключил туроператора из федерального реестра в связи с прекращением деятельности из-за невозможности исполнить обязательства перед клиентами. В соответствии с "Правилам выплат" мы начали формировать списки на возвращение средств туристам из фонда персональной ответственности компании.

Но к нам обратился назначенный судом конкурсный управляющий туроператора и сообщил, что Арбитражный суд Москвы наложил запрет на использование нашего реестра до установления, кто будет распоряжаться средствами ФПО – "Турпомощь" или конкурсный управляющий", — рассказал г-н Осауленко.

По его словам, 21 марта состоялось судебное заседание о разрешении разногласий между "Турпомощью" и арбитражным управляющим туроператора.

"Арбитражный суд постановил, что средства фонда персональной ответственности, предназначенные для возмещения ущерба туристам, не входят в конкурсную массу и на них не распространяются нормы федерального закона "О несостоятельности" (банкротстве). Решение вступит в силу через месяц в случае, если не будет отменено в порядке обжалования. То есть суд приостановил действия временного управляющего в отношении средств ФПО", — рассказал он.

Г-н Осауленко добавил, что решение вступает в силу через месяц, если не будет апелляции. Пока "Турпомощь" приостановила формирование реестра заявлений на возмещение, так как предполагает, что решение суда будет обжаловано.

"Чтобы туристам при любом исходе не потерять возможность получить свои деньги, советуем им сейчас как можно быстрее обращаться к конкурсному управляющему "Дарим вам мир", чтобы попасть в число его кредиторов", — подчеркнул он.

Вице-президент РСТ назвал решение прецедентным, так как обычно в подобных ситуациях приоритет суды отдают закону о банкротстве.

"Впервые на туристическом рынке возникла правовая коллизия. В соответствии с отраслевым законом выплачивать туристам деньги из средств ФПО компании "Дарим вам мир" планирует "Турпомощь". А по закону о банкротстве распоряжаться активами туроператора намерен конкурсный управляющий", — добавил он.

В РСТ также пояснили, что, если решение суда не будет обжаловано, "Турпомощь" сможет начать выплаты туристам.

В противном случае средства ФПО будут включены в конкурсную массу, и ими будет распоряжаться конкурсный управляющий. Он также сможет выплатить туристам деньги, но после других долгов туроператора, если они есть, например, по зарплате.

/TOURBUS.RU