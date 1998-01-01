Российский турпоток в Дубай вырос на 60% по сравнению с «доковидным» периодом

В январе 2023 года Дубай посетили почти на 60% больше россиян, чем в январе 2019 года, - сообщает АТОР.

Согласно данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DTCM), в первом месяце 2022 года зафиксировано 115 тыс. прибытий в Дубай из России. Это не только на 63% больше, чем в январе 2022 года, но и на 58% больше, чем в январе «доковидного» 2019 года.

Это самая лучшая динамика прироста среди всей первой десятки стран, отправивших в Дубай в январе больше всего туристов.

Россия в январе переместилась на вторую строчку в ТОП-10 главных въездных рынков Дубая – ее опережает только Индия с 186 тыс. прибытий (но это по-прежнему на -10% меньше, чем было в январе 2019 года). На третьем месте – Саудовская Аравия с 98 тыс. прибытиями (-39% к 2019 году).

Примечательно, что у европейских рынков в январе показатели в Дубае более чем скромные и по количеству туристов, и по динамике.

Так, занимающая 4 место Великобритания в первом месяце этого года принесла Дубаю 81 тыс. туристов (-7% к 2019 году), стоящая на 7 месте Германия – 62 тыс. туристов (в два раза меньше, чем Россия), и это на -4% меньше, чем было в январе 2019 года. Ни одна другая европейская страна в ТОП-10 даже не вошла.

Что касается еще трех европейских стран, попавших в ТОП-20 въездных рынков Дубая, за пределами первой десятки, то, например, турпоток из Франции в январе 2023 года оказался не только меньше на 9%, чем в этом месяце 2019 года, но и на 15% меньше, чем в январе 2022 года.

Произошло снижение по сравнению с прошлым годом и количества туристов из Нидерландов – на 18%. Только у Италии виден рост на 44% по сравнению с январем 2022 года. Остальные европейские страны не попали и в ТОП-20 въездных рынков Дубая.

Как отмечают в АТОР, все это подтверждает сделанные в конце 2022 года наблюдения вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова, что высокому спросу и хорошим зимним продажам Эмиратов в России сейчас способствует фактор активного замещения россиянами европейских туристов в ОАЭ.

«ОАЭ, как и многие другие «долларовые» направления (Карибы, тот же Таиланд), в этом году начали терять европейских туристов. И этот тренд наиболее ярко проявит себя в 2023 году.

В чем дело? В финансах. Падение курса евро к доллару и инфляция в еврозоне сделали отдых в ОАЭ для европейцев дороже почти на четверть…», – пояснял тогда Тарас Кобищанов.

При этом в организованном сегменте падение турпотока из европейских стран в совокупности было еще большим, чем фактические значения января по общему турпотоку.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



